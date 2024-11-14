В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера
NBC News: лидер республиканцев Тьюн намерен сохранить процедуру филибастера
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущий лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн намерен сохранить процедуру "филибастера", которая позволяет парламентскому меньшинству проводить обструкцию законопроектов, сообщает телеканал NBC News.
Филибастер - тактика обструкции, которая де-факто заставляет сенат принимать ряд законопроектов не менее чем 60 голосами из 100 после того, как меньшинство до бесконечности затягивает обсуждение вопроса и не дает поставить его на голосование.
ОнлайнВыборы в США. Онлайн-репортаж
5 ноября, 22:50
"Сразу после того, как Тьюн был избран новым лидером большинства, он ясно и недвусмысленно ответил на вопрос о том, останется ли правило "филибастера" неизменным под его руководством.
""Да", - сказал он журналистам", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Трамп решил вопрос власти до 2036 года
7 ноября, 08:00