Рейтинг@Mail.ru
В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 14.11.2024 (обновлено: 15:22 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ssha-1983755340.html
В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера
В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера - РИА Новости, 14.11.2024
В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера
Будущий лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн намерен сохранить процедуру "филибастера", которая позволяет парламентскому меньшинству... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:20
2024-11-14T15:22
в мире
сша
дональд трамп
джон тьюн
камала харрис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущий лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн намерен сохранить процедуру "филибастера", которая позволяет парламентскому меньшинству проводить обструкцию законопроектов, сообщает телеканал NBC News. Филибастер - тактика обструкции, которая де-факто заставляет сенат принимать ряд законопроектов не менее чем 60 голосами из 100 после того, как меньшинство до бесконечности затягивает обсуждение вопроса и не дает поставить его на голосование. "Сразу после того, как Тьюн был избран новым лидером большинства, он ясно и недвусмысленно ответил на вопрос о том, останется ли правило "филибастера" неизменным под его руководством. ""Да", - сказал он журналистам", - говорится в сообщении. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241105/ssha-1982044819.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_8f3d9ead3ffc70385d412fc7edfa2d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн, камала харрис, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Камала Харрис, NBC
В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера

NBC News: лидер республиканцев Тьюн намерен сохранить процедуру филибастера

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущий лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн намерен сохранить процедуру "филибастера", которая позволяет парламентскому меньшинству проводить обструкцию законопроектов, сообщает телеканал NBC News.
Филибастер - тактика обструкции, которая де-факто заставляет сенат принимать ряд законопроектов не менее чем 60 голосами из 100 после того, как меньшинство до бесконечности затягивает обсуждение вопроса и не дает поставить его на голосование.
Избирательница во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
ОнлайнВыборы в США. Онлайн-репортаж
5 ноября, 22:50
"Сразу после того, как Тьюн был избран новым лидером большинства, он ясно и недвусмысленно ответил на вопрос о том, останется ли правило "филибастера" неизменным под его руководством.
""Да", - сказал он журналистам", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп решил вопрос власти до 2036 года
7 ноября, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжон ТьюнКамала ХаррисNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала