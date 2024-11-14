https://ria.ru/20241114/ssha-1983755340.html

В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера

В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера - РИА Новости, 14.11.2024

В Сенате в США намерены сохранить процедуру филибастера

Будущий лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн намерен сохранить процедуру "филибастера", которая позволяет парламентскому меньшинству... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:20

2024-11-14T15:20

2024-11-14T15:22

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Будущий лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн намерен сохранить процедуру "филибастера", которая позволяет парламентскому меньшинству проводить обструкцию законопроектов, сообщает телеканал NBC News. Филибастер - тактика обструкции, которая де-факто заставляет сенат принимать ряд законопроектов не менее чем 60 голосами из 100 после того, как меньшинство до бесконечности затягивает обсуждение вопроса и не дает поставить его на голосование. "Сразу после того, как Тьюн был избран новым лидером большинства, он ясно и недвусмысленно ответил на вопрос о том, останется ли правило "филибастера" неизменным под его руководством. ""Да", - сказал он журналистам", - говорится в сообщении. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241105/ssha-1982044819.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

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в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн, камала харрис, nbc