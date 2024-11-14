https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983819437.html

Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили Вознесенку в ДНР

Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили Вознесенку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2024

Спецоперация, 14 ноября: ВС России освободили Вознесенку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск и освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:41

2024-11-14T18:41

2024-11-14T18:41

специальная военная операция на украине

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владимир путин

дмитрий песков

иван приходько

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск и освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ. Кроме того, "Центр" и другие группировки нанесли поражение живой силе и технике противника, улучшили тактическое положение и отразили 15 контратак. ВСУ потеряли при этом до 2025 военнослужащих. Также Киев лишился четырёх танков, трёх БМП, в том числе одной Marder производства ФРГ, двух бронетранспортёров, в том числе одного М113 производства США, одиннадцати бронемашин, в том числе пяти "Козак" и одной Kirpi турецкого производства, самоходных артиллерийских установок Braveheart производства Великобритании и Krab польского производства, двух гаубицы М777 и орудия М119 производства США. Среди других потерь ВСУ - пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, два орудия Д-20, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", шесть гаубиц Д-30, шесть станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус, две станции радиоэлектронной разведки "Пластун", пять складов с боеприпасами. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Средства ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и 78 беспилотников самолётного типа. Разгром продолжаетсяВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области говорится, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов приграничья, а также удары по резервам ВСУ в районах шести населённых пунктов в Сумской области. За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 430 военнослужащих, 10 танков, две БМП, 19 бронемашин, станция РЭБ "Анклав-Н", две САУ "Богдана", две гаубицы Д-30 и орудие М101. Всего за время боёв здесь потери украинских войск достигли уже более 32580 человек. Беспилотный взвод приступил к работеМэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в четверг, что в результате центра города со стороны украинских войск пострадали 14 человек. Также, по его данным, получили повреждения ряд домостроений. Правительство ЛНР сообщило, что пожилая женщина погибла в Лисичанске в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками. Мэр города Кременная в ЛНР Вячеслав Третьяков сообщил, что в результате массированного обстрела, которому подвергся город в среду, был ранен один человек и повреждены свыше десятка жилых домов и зданий госучреждений. Беспилотный взвод отряда "Барс-Брянск", состоящий из добровольцев, приступил к выполнению задач на границе, они ведут разведку и наносят удары по противнику, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил около 60 миллиардов рублей. В частности, были исследованы более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина** и ещё троих фигурантов дела о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Спецпосланник не нуженПресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал журналистам вчерашние публикации Fox News о возможном скором назначении в СЩА спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. По словам Пескова, Путин лично курирует вопросы, связанные с решениями по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого. Кроме того, Песков подтвердил, что тема украинского конфликта затрагивалась в разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, запущенный на Украине, может использоваться для провокаций против России. Он указал на то, что раз на заводе выпускается оружие, используемое против РФ, логично предполагать возможность нанесения по нему удара со стороны российских военных. В то же общественность в Германии была бы шокирована в случае атаки на завод Rheinmetall, полагает Нимайер. Украл больше всехВыехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил в интервью RT, что Владимир Зеленский смог украсть денег больше всех своих предшественников на Украине. По его словам, "самые большие деньги", которые вообще зарабатывались на Украине" достаются за счёт "страшных вещей", а только доход с ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) по Украине составляет 2-4 миллиарда в год. Командир 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин в интервью телеканалу Sky News пожаловался на то, что мировое сообщество боится России и не хочет, чтобы конфликт завершился победой Украины.*Запрещенная в России террористическая организация** Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983704993.html

https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983654027.html

https://ria.ru/20241114/pushilin-1983692988.html

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