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Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.11.2024

Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 90 военных, 152-миллиметровое орудие... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:14

2024-11-14T12:14

2024-11-14T12:14

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 90 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Дарья Буймова

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность