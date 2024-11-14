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Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983705861.html
Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.11.2024
Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 90 военных, 152-миллиметровое орудие... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:14
2024-11-14T12:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 90 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 90 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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