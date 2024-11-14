https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983704083.html

Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.11.2024

Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:08

2024-11-14T12:08

2024-11-14T12:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241111/svo-1982991009.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)