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Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.11.2024
Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:08
2024-11-14T12:08
2024-11-14T12:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Харьковской области
Минобороны: группировка "Север" нанесла удар по силам ВСУ в Волчанске и Липцах