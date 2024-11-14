https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983654027.html
ВСУ в Курской области с помощью дронов пытаются поймать группы эвакуации
ВСУ в Курской области с помощью дронов пытаются поймать группы эвакуации - РИА Новости, 14.11.2024
ВСУ в Курской области с помощью дронов пытаются поймать группы эвакуации
ВСУ в Курской области пытаются выследить ремонтно-эвакуационные группы, чтобы уничтожить при помощи FPV-дронов российскую технику во время ее перемещения с... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:16
2024-11-14T08:16
2024-11-14T08:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 14 ноя - РИА Новости. ВСУ в Курской области пытаются выследить ремонтно-эвакуационные группы, чтобы уничтожить при помощи FPV-дронов российскую технику во время ее перемещения с позиций, рассказал РИА Новости боец "Малой" из группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат". "Мы очень цель хорошая. Эвакуировать технику нужно как можно быстрее… Следы (от техники – ред.) в такую погоду видно с "птиц" (БПЛА – ред.) достаточно хорошо. Через 5 минут мы уже должны покинуть эту зону", - рассказал "Малой". По его словам, пользуясь плохой погодой и распутицей на дорогах, расчеты БПЛА ВСУ выслеживают ремонтно-эвакуационные группы, эвакуирующие поврежденное вооружение и технику, и пытаются атаковать их при помощи FPV-дронов. "Мы прикрываем машины, используем РЭБ, главное - делать все быстро", - пояснил "Малой". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240923/dron-1974317702.html
https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html
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"Мы очень цель хорошая". Боец об эвакуации поврежденной российской техники в Курской области
"Мы очень цель хорошая"
ВСУ при помощи дронов пытаются препятствовать эвакуации повреждённой российской техники. За тем, как работают ремонтно-эвакуационные команды группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" в Курской области, наблюдал корреспондент РИА Новости.
2024-11-14T08:16
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РИА Новости
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ в Курской области с помощью дронов пытаются поймать группы эвакуации
Боец "Ахмата": ВСУ пытаются уничтожить российскую технику при помощи FPV-дронов