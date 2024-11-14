https://ria.ru/20241114/spetsialisty-1983745704.html

Реализация "Профессионалитета" позволит подготовить два млн специалистов

Реализация "Профессионалитета" позволит подготовить два млн специалистов - РИА Новости, 14.11.2024

Реализация "Профессионалитета" позволит подготовить два млн специалистов

Федеральный проект "Профессионалитет" обеспечивает подготовку кадров в соответствии с актуальными запросами работодателей, программа позволит подготовить не... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:37

2024-11-14T14:37

2024-11-14T14:37

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983737250_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_6973aaa41b02bf382425f95b38d5e397.jpg

МОСКВА, 14 ноя - пресс-служба ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования". Федеральный проект "Профессионалитет" обеспечивает подготовку кадров в соответствии с актуальными запросами работодателей, программа позволит подготовить не менее 2 миллионов специалистов к 2030 году. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Минпросвещения России Маргарита Скворцова в ходе пресс-конференции "Профессионалитет 2030: два миллиона рабочих кадров под запрос российской промышленности", которая прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить не менее одного миллиона специалистов и квалифицированных рабочих до 2028 года для обеспечения ведущих отраслей экономики России, и благодаря реализации федерального проекта "Профессионалитет" эта задача будет перевыполнена на 30%. "Мы ставим перед собой еще более амбициозную задачу по подготовке не менее двух миллионов специалистов для ключевых отраслей экономики к 2030 году. Мы понимаем, что приоритет в текущих условиях необходимо отдавать техническим специальностям и направлениям. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы ребята могли построить успешную карьеру, выбрав рабочую профессию для ключевых отраслей экономики", – заявила Скворцова. Она информировала, что в этом году в стране было открыто рекордное количество кластеров — 150 по 19 отраслям в 58 регионах. Планируется, что к 2030 году проект охватит все российские колледжи за исключением частных и ведомственных. Об участии работодателей в реализации проекта рассказал проректор Института развития профессионального образования Даниил Суханов. Он сообщил, что государственное софинансирование находится на уровне 3 к 1 по сравнению с внешними инвестициями. "Сегодня образовательный процесс адаптирован под потребности работодателя с учетом специфики конкретной отрасли экономики, регионов. Работодатели становятся его полноценными участниками, могут участвовать в составлении образовательных программ, инфраструктурных листов, по которым оснащаются кластеры. Выпускник бесшовно приходит на работу: ему знакомо оборудование, он проходил на предприятии производственную практику", — подчеркнул Суханов. Советник генерального директора управляющей компании "Уральская сталь" Вадим Ковалев отметил важность федерального проекта для бизнеса. По его словам, "Профессионалитет" создал новую модель поведения молодых людей, которые понимают, что, получив профессию после девятого класса, они могут быстрее стать самостоятельными, начать зарабатывать. "Бизнес заинтересован в качестве подготовки специалистов и их вовлечении в рабочую деятельность. Мы хотим сделать карьерный путь максимально простым и комфортным. В среднем адаптация на рабочем месте занимает около девяти месяцев и, сокращая этот срок, мы помогаем не только молодым кадрам, но и экономике страны", — прокомментировал Ковалев. О том, как "Профессионалитет" способствует повышению качества образовательного процесса рассказал преподаватель мехатроники и робототехники Раменского колледжа Максим Широков, а студент Сергиево-Посадского колледжа Иван Сафронов подчеркнул, что благодаря программе можно трудоустроиться уже во время обучения. Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Федеральный оператор проекта – Институт развития профессионального образования. Подробности на сайте: япроф.рф Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы