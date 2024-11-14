https://ria.ru/20241114/sochi-1983750291.html
В Сочи у торговцев фруктами изъяли трех обезьян и двух сов
В Сочи у торговцев фруктами изъяли трех обезьян и двух сов - РИА Новости, 14.11.2024
В Сочи у торговцев фруктами изъяли трех обезьян и двух сов
Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы в ходе мониторинговых работ изъяли у торговцев трех обезьян, двух сов и 63 килограмма южных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:00
2024-11-14T15:00
2024-11-14T15:17
сочи
происшествия
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СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы в ходе мониторинговых работ изъяли у торговцев трех обезьян, двух сов и 63 килограмма южных фруктов, сообщили в пресс-службе администрации города. Проверка на предмет несанкционированной торговли и эксплуатации экзотических животных проводилась совместно с правоохранителями Адлерского района, уточняют власти. "В результате было составлено 14 административных протоколов, а также изъяты 3 обезьяны, 2 совы и более 63 килограммов фруктов: 12,5 килограмма граната, 17,4 килограмма мандарин, 12 килограммов лимонов, 10,9 килограмма апельсинов, 6 килограммов хурмы, 5 килограммов винограда", - говорится в Telegram-канале муниципального центра управления Сочи. Подобные рейды, отмечают в городской администрации, проводятся регулярно. О несанкционированной торговле и эксплуатации экзотических животных просят сообщать в полицию или в департамент курортов. Как уточнили в городском УВД, в отношении нарушителей составили административные протоколы, а экзотических животных отправили в зоопарк одного из сочинских санаториев.
https://ria.ru/20240716/reydy-1960075985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия
В Сочи у торговцев фруктами изъяли трех обезьян и двух сов
В Сочи у торговцев изъяли трех обезьян, двух сов и 63 кг фруктов
СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы в ходе мониторинговых работ изъяли у торговцев трех обезьян, двух сов и 63 килограмма южных фруктов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Проверка на предмет несанкционированной торговли и эксплуатации экзотических животных проводилась совместно с правоохранителями Адлерского района, уточняют власти.
"В результате было составлено 14 административных протоколов, а также изъяты 3 обезьяны, 2 совы и более 63 килограммов фруктов: 12,5 килограмма граната, 17,4 килограмма мандарин, 12 килограммов лимонов, 10,9 килограмма апельсинов, 6 килограммов хурмы, 5 килограммов винограда", - говорится в Telegram
-канале муниципального центра управления Сочи.
Подобные рейды, отмечают в городской администрации, проводятся регулярно. О несанкционированной торговле и эксплуатации экзотических животных просят сообщать в полицию или в департамент курортов.
Как уточнили в городском УВД, в отношении нарушителей составили административные протоколы, а экзотических животных отправили в зоопарк одного из сочинских санаториев.