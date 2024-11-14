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Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии - РИА Новости, 14.11.2024
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14:58 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/slutskiy-1983750009.html
Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии
Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии - РИА Новости, 14.11.2024
Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту России Владимиру Путину законодательные предложения, которые касаются демографии и специальной военной операции. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:58
2024-11-14T14:58
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту России Владимиру Путину законодательные предложения, которые касаются демографии и специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. "Я как раз сейчас, чуть позже представлю Вам наши законодательные предложения, которые буду просить передать с Вашим поручением правительству на проработку. У нас два таких пакета законопроектов... Первый действительно касается демографии. Вы об этом говорите в каждом выступлении. Нам не нужно оставлять тем, кто идёт за нами, вопросы демографии, нам нужно "расшить" их, как бы это ни было сложно и архисложно сегодня", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ. Парламентарий добавил, что Россия снова должна стать страной многодетных семей, по его мнению, эта задача на ближайшие несколько лет совершенно реальна, если создавать факторы, которые будут содействовать молодым семьям. "Второй пакет законопроектов касается специальной военной операции. Сейчас нужно делать всё возможное и невозможное для скорейшей победы. Это, наверное, – из этого и будем исходить, – крайняя схватка с нацизмом в нашей истории, и мы сейчас работаем ежедневно", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20241114/putin-1983748278.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР
Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии

Слуцкий представил Путину проекты ЛДПР, касающиеся демографии и спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи в Москве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту России Владимиру Путину законодательные предложения, которые касаются демографии и специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
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"Я как раз сейчас, чуть позже представлю Вам наши законодательные предложения, которые буду просить передать с Вашим поручением правительству на проработку. У нас два таких пакета законопроектов... Первый действительно касается демографии. Вы об этом говорите в каждом выступлении. Нам не нужно оставлять тем, кто идёт за нами, вопросы демографии, нам нужно "расшить" их, как бы это ни было сложно и архисложно сегодня", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ.
Парламентарий добавил, что Россия снова должна стать страной многодетных семей, по его мнению, эта задача на ближайшие несколько лет совершенно реальна, если создавать факторы, которые будут содействовать молодым семьям.
"Второй пакет законопроектов касается специальной военной операции. Сейчас нужно делать всё возможное и невозможное для скорейшей победы. Это, наверное, – из этого и будем исходить, – крайняя схватка с нацизмом в нашей истории, и мы сейчас работаем ежедневно", - добавил Слуцкий.
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ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПР
 
 
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