https://ria.ru/20241114/slutskiy-1983750009.html

Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии

Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии - РИА Новости, 14.11.2024

Слуцкий представил Путину законопроекты по демографии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту России Владимиру Путину законодательные предложения, которые касаются демографии и специальной военной операции. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:58

2024-11-14T14:58

2024-11-14T14:58

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту России Владимиру Путину законодательные предложения, которые касаются демографии и специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. "Я как раз сейчас, чуть позже представлю Вам наши законодательные предложения, которые буду просить передать с Вашим поручением правительству на проработку. У нас два таких пакета законопроектов... Первый действительно касается демографии. Вы об этом говорите в каждом выступлении. Нам не нужно оставлять тем, кто идёт за нами, вопросы демографии, нам нужно "расшить" их, как бы это ни было сложно и архисложно сегодня", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ. Парламентарий добавил, что Россия снова должна стать страной многодетных семей, по его мнению, эта задача на ближайшие несколько лет совершенно реальна, если создавать факторы, которые будут содействовать молодым семьям. "Второй пакет законопроектов касается специальной военной операции. Сейчас нужно делать всё возможное и невозможное для скорейшей победы. Это, наверное, – из этого и будем исходить, – крайняя схватка с нацизмом в нашей истории, и мы сейчас работаем ежедневно", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20241114/putin-1983748278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр