https://ria.ru/20241114/slutskiy-1983729923.html
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким - РИА Новости, 14.11.2024
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким
Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:32
2024-11-14T13:32
2024-11-14T13:34
лдпр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (Путин) проведет встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, президент продолжает серию встреч с главами парламентских фракций. Обычно бывает ежегодно такая серия встреч, вот сейчас она уже продолжается. По результатам встреч со Слуцким мы дадим вам информацию, собственно будет открытая часть этой беседы", - сказал Песков.Он добавил, что другие рабочие совещания и встречи Путина носят закрытый характер, президент работает в Кремле.
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лдпр, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия, политика
ЛДПР, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Россия, Политика
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким
Песков: Путин в четверг проведет встречу со Слуцким
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Путин) проведет встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, президент продолжает серию встреч с главами парламентских фракций. Обычно бывает ежегодно такая серия встреч, вот сейчас она уже продолжается. По результатам встреч со Слуцким мы дадим вам информацию, собственно будет открытая часть этой беседы", - сказал Песков.
Он добавил, что другие рабочие совещания и встречи Путина носят закрытый характер, президент работает в Кремле.