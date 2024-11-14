https://ria.ru/20241114/slutskiy-1983729923.html

Путин в четверг проведет встречу со Слуцким

Путин в четверг проведет встречу со Слуцким - РИА Новости, 14.11.2024

Путин в четверг проведет встречу со Слуцким

Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:32

2024-11-14T13:32

2024-11-14T13:34

лдпр

дмитрий песков

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (Путин) проведет встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, президент продолжает серию встреч с главами парламентских фракций. Обычно бывает ежегодно такая серия встреч, вот сейчас она уже продолжается. По результатам встреч со Слуцким мы дадим вам информацию, собственно будет открытая часть этой беседы", - сказал Песков.Он добавил, что другие рабочие совещания и встречи Путина носят закрытый характер, президент работает в Кремле.

https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916766559.html

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лдпр, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия, политика