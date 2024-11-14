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Путин в четверг проведет встречу со Слуцким - РИА Новости, 14.11.2024
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13:32 14.11.2024 (обновлено: 13:34 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/slutskiy-1983729923.html
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким - РИА Новости, 14.11.2024
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким
Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:32
2024-11-14T13:34
лдпр
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владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (Путин) проведет встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, президент продолжает серию встреч с главами парламентских фракций. Обычно бывает ежегодно такая серия встреч, вот сейчас она уже продолжается. По результатам встреч со Слуцким мы дадим вам информацию, собственно будет открытая часть этой беседы", - сказал Песков.Он добавил, что другие рабочие совещания и встречи Путина носят закрытый характер, президент работает в Кремле.
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лдпр, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия, политика
ЛДПР, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Россия, Политика
Путин в четверг проведет встречу со Слуцким

Песков: Путин в четверг проведет встречу со Слуцким

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Путин) проведет встречу с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, президент продолжает серию встреч с главами парламентских фракций. Обычно бывает ежегодно такая серия встреч, вот сейчас она уже продолжается. По результатам встреч со Слуцким мы дадим вам информацию, собственно будет открытая часть этой беседы", - сказал Песков.
Он добавил, что другие рабочие совещания и встречи Путина носят закрытый характер, президент работает в Кремле.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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19 декабря 2023, 17:17
 
ЛДПРДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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