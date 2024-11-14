Рейтинг@Mail.ru
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/slovakiya-1983829440.html
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива - РИА Новости, 14.11.2024
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива
Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:19
2024-11-14T19:19
словакия
россия
москва
твэл
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik N. В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года. "Slovenské elektrárne ("Словацкие электростанции"), по словам министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.), использовали возможность и продлили поставки от российской ТВЭЛ. Российское ядерное топливо они будут получать до 2030 года. Текущий договор был заключен до 2026 года с возможностью продления до 2030 года", - говорится в информации издания. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе страны. Топливо для обеих станций поставляла Россия.
https://ria.ru/20241114/slovakiya-1983758728.html
https://ria.ru/20241114/spg-1983759994.html
словакия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, москва, твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, экономика
Словакия, Россия, Москва, ТВЭЛ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Экономика
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива

Словакия продлила договор на поставку ядерного топлива из России для своих АЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik N.
В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года.
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти
Вчера, 15:34
"Slovenské elektrárne ("Словацкие электростанции"), по словам министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.), использовали возможность и продлили поставки от российской ТВЭЛ. Российское ядерное топливо они будут получать до 2030 года. Текущий договор был заключен до 2026 года с возможностью продления до 2030 года", - говорится в информации издания.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе страны. Топливо для обеих станций поставляла Россия.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США
Вчера, 15:40
 
СловакияРоссияМоскваТВЭЛГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала