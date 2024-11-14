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Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива - РИА Новости, 14.11.2024
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива
Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:19
2024-11-14T19:19
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БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС, сообщило словацкое издание Dennik N. В июне 2019 года топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenské elektrárne подписали в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года. "Slovenské elektrárne ("Словацкие электростанции"), по словам министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.), использовали возможность и продлили поставки от российской ТВЭЛ. Российское ядерное топливо они будут получать до 2030 года. Текущий договор был заключен до 2026 года с возможностью продления до 2030 года", - говорится в информации издания. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" в центре страны и "Богунице" на западе страны. Топливо для обеих станций поставляла Россия.
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словакия, россия, москва, твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, экономика
Словакия, Россия, Москва, ТВЭЛ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Экономика
Словакия продлила договор на поставку российского ядерного топлива
Словакия продлила договор на поставку ядерного топлива из России для своих АЭС