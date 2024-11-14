Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти
Словакия поднимет вопрос о сохранении исключения на импорт российской нефти
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию
6 ноября, 16:39
"Для нас Россия была надежным партнером. У нас никогда не было проблем с тем, что РФ не выполняла свои контракты на поставку ядерного топлива, газа или нефти. Поэтому вполне естественно, что идти к тому, чтобы покупать товары в других странах, которые в четыре или пять раза дороже, для экономик Словакии и Венгрии неприемлемо. Этот переход должен быть очень и очень постепенным", - добавил Бланар.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из России
10 ноября, 16:41