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Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти - РИА Новости, 14.11.2024
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15:34 14.11.2024 (обновлено: 16:04 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/slovakiya-1983758728.html
Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти
Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти - РИА Новости, 14.11.2024
Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти
Словакия на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:34
2024-11-14T16:04
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БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар."На уровне Европейской комиссии мы будем говорить о том, что не продлим ли мы исключение на импорт российской нефти, поскольку, если на НПЗ Slovnaft не будет нефти из России, сбой будет большой", - сказал Бланар на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.Он напомнил, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия."Для нас Россия была надежным партнером. У нас никогда не было проблем с тем, что РФ не выполняла свои контракты на поставку ядерного топлива, газа или нефти. Поэтому вполне естественно, что идти к тому, чтобы покупать товары в других странах, которые в четыре или пять раза дороже, для экономик Словакии и Венгрии неприемлемо. Этот переход должен быть очень и очень постепенным", - добавил Бланар.Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241106/slovakiya-1982245342.html
https://ria.ru/20241112/neft-1983301971.html
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россия, словакия, венгрия, владимир путин, евросоюз, оон, в мире, цены на нефть
Россия, Словакия, Венгрия, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, В мире, Цены на нефть
Словакия хочет сохранить исключение на импорт российской нефти

Словакия поднимет вопрос о сохранении исключения на импорт российской нефти

CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné NamestieВид на Главную площадь в Братиславе
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Rob Hurson / Hlavné Namestie
Вид на Главную площадь в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Словакия на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть, сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"На уровне Европейской комиссии мы будем говорить о том, что не продлим ли мы исключение на импорт российской нефти, поскольку, если на НПЗ Slovnaft не будет нефти из России, сбой будет большой", - сказал Бланар на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.
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Он напомнил, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия.
"Для нас Россия была надежным партнером. У нас никогда не было проблем с тем, что РФ не выполняла свои контракты на поставку ядерного топлива, газа или нефти. Поэтому вполне естественно, что идти к тому, чтобы покупать товары в других странах, которые в четыре или пять раза дороже, для экономик Словакии и Венгрии неприемлемо. Этот переход должен быть очень и очень постепенным", - добавил Бланар.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
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Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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