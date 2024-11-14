На Украине задержали организаторов схем уклонения от мобилизации
СБУ задержала 10 человек, организовавших схемы уклонения от мобилизации
© Фото : СБУСотрудники СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. СБУ сообщила о задержании 10 человек, организовавших схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, среди задержанных депутат горсовета и руководитель отдела районного военкомата.
"Служба безопасности и национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины задержаны 10 организаторов схем. За взятки от 3 до 20 тысяч долларов они помогали мужчинам скрыться от призыва на основании поддельных документов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В частности, по данным СБУ, в Черниговской области задержан депутат горсовета, который способствовал незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж. В Хмельницкой области задержан руководитель отдела районного военкомата, который "отмазывал" призывников от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов.
Кроме того, подозреваемые задержаны в Сумской и Одесской областях, а также в городе Черкассы.
Всем фигурантам вменяются статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований"; "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"; "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой"; "Служебный подлог"; "Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц"; "Злоупотребление влиянием". Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.