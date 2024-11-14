https://ria.ru/20241114/sk-1983694798.html

Родители детей, погибших под Красноярском, переехали

Родители детей, погибших под Красноярском, переехали - РИА Новости, 14.11.2024

Родители детей, погибших под Красноярском, переехали

Родители четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, переехали жить к родственникам, сообщили в региональном СК РФ. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:29

2024-11-14T11:29

2024-11-14T12:06

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Родители четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, переехали жить к родственникам, сообщили в региональном СК РФ.Трагедия произошла в конце сентября. Семья, в том числе четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет, по данным следственного управления СК, отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Двадцать первого сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, затем умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.Прокуратура Красноярского края в четверг сообщила, что женщина, которая на момент отравления была на девятом месяце беременности, родила 8 ноября здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска, уже выписалась с ребёнком и находится в соседнем от Красной Сопки поселке."Живут у родственников в селе Большая Сосновка Назаровского района", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html

https://ria.ru/20241107/gelendzhik-1982424406.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым