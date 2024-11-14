Родители детей, погибших под Красноярском, переехали
СК: родители детей, погибших под Красноярском, переехали к родственникам
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, в результате которого дети умерли от пищевого отравления в Назаровском районе Красноярского края
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, в результате которого дети умерли от пищевого отравления в Назаровском районе Красноярского края. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Родители четверых детей, погибших от отравления в Красноярском крае, переехали жить к родственникам, сообщили в региональном СК РФ.
Трагедия произошла в конце сентября. Семья, в том числе четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет, по данным следственного управления СК, отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Двадцать первого сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, затем умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
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Прокуратура Красноярского края в четверг сообщила, что женщина, которая на момент отравления была на девятом месяце беременности, родила 8 ноября здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска, уже выписалась с ребёнком и находится в соседнем от Красной Сопки поселке.
"Живут у родственников в селе Большая Сосновка Назаровского района", - говорится в сообщении пресс-службы СК.