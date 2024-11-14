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В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр - РИА Новости, 14.11.2024
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр
Израиль нанёс удар по одному из мостов в районе Эль-Кусейр под сирийским городом Хомс близ границы с Ливаном, сообщил в четверг сирийский телеканал... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:20
2024-11-14T21:20
2024-11-14T21:31
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Израиль нанёс удар по одному из мостов в районе Эль-Кусейр под сирийским городом Хомс близ границы с Ливаном, сообщил в четверг сирийский телеканал Al-Ikhbariya."Поступила информация об израильском ударе по одному из мостов в районе Эль-Кусейр у границы с Ливаном", - говорится в сообщении.По информации сирийской радиостанции Sham FM, в результате удара "нанесен материальный ущерб".
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в мире, сирия, израиль, хомс (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Сирия, Израиль, Хомс (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту на юго-западе страны