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В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр - РИА Новости, 14.11.2024
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21:20 14.11.2024 (обновлено: 21:31 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/siriya-1983846471.html
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр - РИА Новости, 14.11.2024
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр
Израиль нанёс удар по одному из мостов в районе Эль-Кусейр под сирийским городом Хомс близ границы с Ливаном, сообщил в четверг сирийский телеканал... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:20
2024-11-14T21:31
в мире
сирия
израиль
хомс (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Израиль нанёс удар по одному из мостов в районе Эль-Кусейр под сирийским городом Хомс близ границы с Ливаном, сообщил в четверг сирийский телеканал Al-Ikhbariya."Поступила информация об израильском ударе по одному из мостов в районе Эль-Кусейр у границы с Ливаном", - говорится в сообщении.По информации сирийской радиостанции Sham FM, в результате удара "нанесен материальный ущерб".
https://ria.ru/20241114/tsakhal-1983757989.html
сирия
израиль
хомс (город)
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в мире, сирия, израиль, хомс (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Сирия, Израиль, Хомс (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту в районе города Эль-Кусейр

В Сирии сообщили об израильском ударе по мосту на юго-западе страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Израиль нанёс удар по одному из мостов в районе Эль-Кусейр под сирийским городом Хомс близ границы с Ливаном, сообщил в четверг сирийский телеканал Al-Ikhbariya.
"Поступила информация об израильском ударе по одному из мостов в районе Эль-Кусейр у границы с Ливаном", - говорится в сообщении.
По информации сирийской радиостанции Sham FM, в результате удара "нанесен материальный ущерб".
Удары по району Маззе в центральной части Дамаска израильской боевой авиацией - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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В миреСирияИзраильХомс (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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