https://ria.ru/20241114/shvetsiya-1983819026.html

В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра

В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра - РИА Новости, 14.11.2024

В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра

Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых она участвует, из-за "бананофобии", пишет... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:40

2024-11-14T18:40

2024-11-14T20:21

в мире

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827070_0:0:2444:1375_1920x0_80_0_0_a3a5f3f1fec0462fc2051852348bd2f6.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых она участвует, из-за "бананофобии", пишет газета Expressen. "Министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает "самой странной в мире фобией" (из-за) бананов. <...> "Бананофобия" вынуждает коллег Брандберг принимать меры ради нее. <...> Сотрудники заранее удостоверяются, что в местах, которые посетит министр, нет бананов. Они утверждают, что это сильная аллергия", — говорится в материале.По данным СМИ, министр признавалась в своей фобии ранее в соцсетях. Издание ознакомилось с выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. Например, перед встречей со спикером парламента помощники министра просили убрать эти плоды из помещений: "В местах, где будет присутствовать министр, не должно быть никаких следов бананов"."Спасибо, к кофе будет пирожное, и мы проследим, чтобы в нем не было бананов. Однако в смежных помещениях и проходных комнатах стоят фруктовые корзины с бананами. Достаточно ли будет, если мы уберем их утром того же дня?" — приводит издание ответ из парламента. Аналогичная ситуация возникла, когда Брандберг пригласили на VIP-ланч в Шведское судебное агентство."У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы будем признательны, если в помещениях, где она будет пребывать, бананов не окажется", — говорится в другом письме.Газета уточняет, что Брандберг, у которой нет аллергии, отказывается комментировать разумность своего требования. Министр ответила изданию, что получает "профессиональную помощь" в связи со своей фобией.

https://ria.ru/20240515/ursula-1946099435.html

https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция