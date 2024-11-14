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В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра - РИА Новости, 14.11.2024
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18:40 14.11.2024 (обновлено: 20:21 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/shvetsiya-1983819026.html
В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра
В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра - РИА Новости, 14.11.2024
В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра
Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых она участвует, из-за "бананофобии", пишет... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:40
2024-11-14T20:21
в мире
швеция
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых она участвует, из-за "бананофобии", пишет газета Expressen. &quot;Министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает &quot;самой странной в мире фобией&quot; (из-за) бананов. &lt;...&gt; &quot;Бананофобия&quot; вынуждает коллег Брандберг принимать меры ради нее. &lt;...&gt; Сотрудники заранее удостоверяются, что в местах, которые посетит министр, нет бананов. Они утверждают, что это сильная аллергия&quot;, — говорится в материале.По данным СМИ, министр признавалась в своей фобии ранее в соцсетях. Издание ознакомилось с выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. Например, перед встречей со спикером парламента помощники министра просили убрать эти плоды из помещений: "В местах, где будет присутствовать министр, не должно быть никаких следов бананов"."Спасибо, к кофе будет пирожное, и мы проследим, чтобы в нем не было бананов. Однако в смежных помещениях и проходных комнатах стоят фруктовые корзины с бананами. Достаточно ли будет, если мы уберем их утром того же дня?" — приводит издание ответ из парламента. Аналогичная ситуация возникла, когда Брандберг пригласили на VIP-ланч в Шведское судебное агентство."У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы будем признательны, если в помещениях, где она будет пребывать, бананов не окажется", — говорится в другом письме.Газета уточняет, что Брандберг, у которой нет аллергии, отказывается комментировать разумность своего требования. Министр ответила изданию, что получает "профессиональную помощь" в связи со своей фобией.
https://ria.ru/20240515/ursula-1946099435.html
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции узнали о "самой странной в мире фобии" у министра

Expressen: шведский министр Брандберг запретила приносить бананы на мероприятия

© Getty Images / Michael CampanellaМинистр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг
Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Getty Images / Michael Campanella
Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых она участвует, из-за "бананофобии", пишет газета Expressen.
«

"Министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает "самой странной в мире фобией" (из-за) бананов. <...> "Бананофобия" вынуждает коллег Брандберг принимать меры ради нее. <...> Сотрудники заранее удостоверяются, что в местах, которые посетит министр, нет бананов. Они утверждают, что это сильная аллергия", — говорится в материале.

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По данным СМИ, министр признавалась в своей фобии ранее в соцсетях. Издание ознакомилось с выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. Например, перед встречей со спикером парламента помощники министра просили убрать эти плоды из помещений: "В местах, где будет присутствовать министр, не должно быть никаких следов бананов".
«
"Спасибо, к кофе будет пирожное, и мы проследим, чтобы в нем не было бананов. Однако в смежных помещениях и проходных комнатах стоят фруктовые корзины с бананами. Достаточно ли будет, если мы уберем их утром того же дня?" — приводит издание ответ из парламента.
Аналогичная ситуация возникла, когда Брандберг пригласили на VIP-ланч в Шведское судебное агентство.
"У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы будем признательны, если в помещениях, где она будет пребывать, бананов не окажется", — говорится в другом письме.
Газета уточняет, что Брандберг, у которой нет аллергии, отказывается комментировать разумность своего требования. Министр ответила изданию, что получает "профессиональную помощь" в связи со своей фобией.
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