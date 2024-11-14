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Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС - РИА Новости, 14.11.2024
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22:16 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/shor-1983851403.html
Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС
Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС - РИА Новости, 14.11.2024
Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность готовящимися поправками к законодательству, которые, по его словам, могут... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:16
2024-11-14T22:16
в мире
молдавия
илан шор
дорин речан
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность готовящимися поправками к законодательству, которые, по его словам, могут превратить республику в "дешевый рынок человеческих органов" для стран Евросоюза. Власти Молдавии намерены упростить процесс посмертного изъятия органов для трансплантации и их "обмена" с государствами Евросоюза. Министерство здравоохранения представило на общественное обсуждение поправки, предполагающие, что обмен органами для трансплантации будет происходить на основании разрешений на импорт или экспорт, которые выдает Агентство по трансплантации. Эти разрешения смогут получать только биобанки тканей и/или клеток, государственные и частные медицинские учреждения, а также юридические лица, занимающиеся забором, транспортировкой и доставкой тканей и клеток. "Сейчас готовятся поправки в законы для упрощения обмена человеческими органами, тканями и клетками, Наш минздрав уверен: это якобы откроет новые возможности для международного сотрудничества и принесет дополнительные доходы. Господа потрошители готовы из Молдавии сделать дешевый рынок органов для ЕС", - написал Шор в своём Telegram-канале. Шор опасается, что подобные нововведения могут поставить под угрозу жизни малообеспеченных граждан Молдавии. "О каком равноправии Молдавии с ЕС можно говорить с их финансовыми возможностями? Всё, что связано с трансплантологией, - это дорогие медицинские услуги. Кто тут в более выгодном положении? И не станет ли кому-то выгодна смерть бедного человека?" - задался вопросом политик. Шор также с иронией поинтересовался, готовы ли премьер-министр Молдавии Дорин Речан и президент Майя Санду "предложить свои органы" ЕС, который начнет скупать их "за бесценок".
https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979298969.html
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в мире, молдавия, илан шор, дорин речан, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Илан Шор, Дорин Речан, Майя Санду, Евросоюз
Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС

Лидер "Победы" Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил обеспокоенность готовящимися поправками к законодательству, которые, по его словам, могут превратить республику в "дешевый рынок человеческих органов" для стран Евросоюза.
Власти Молдавии намерены упростить процесс посмертного изъятия органов для трансплантации и их "обмена" с государствами Евросоюза. Министерство здравоохранения представило на общественное обсуждение поправки, предполагающие, что обмен органами для трансплантации будет происходить на основании разрешений на импорт или экспорт, которые выдает Агентство по трансплантации. Эти разрешения смогут получать только биобанки тканей и/или клеток, государственные и частные медицинские учреждения, а также юридические лица, занимающиеся забором, транспортировкой и доставкой тканей и клеток.
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"Сейчас готовятся поправки в законы для упрощения обмена человеческими органами, тканями и клетками, Наш минздрав уверен: это якобы откроет новые возможности для международного сотрудничества и принесет дополнительные доходы. Господа потрошители готовы из Молдавии сделать дешевый рынок органов для ЕС", - написал Шор в своём Telegram-канале.
Шор опасается, что подобные нововведения могут поставить под угрозу жизни малообеспеченных граждан Молдавии.
"О каком равноправии Молдавии с ЕС можно говорить с их финансовыми возможностями? Всё, что связано с трансплантологией, - это дорогие медицинские услуги. Кто тут в более выгодном положении? И не станет ли кому-то выгодна смерть бедного человека?" - задался вопросом политик.
Шор также с иронией поинтересовался, готовы ли премьер-министр Молдавии Дорин Речан и президент Майя Санду "предложить свои органы" ЕС, который начнет скупать их "за бесценок".
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В миреМолдавияИлан ШорДорин РечанМайя СандуЕвросоюз
 
 
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