https://ria.ru/20241114/selo-1983699389.html
В Смоленской области будут расширять поддержку молодых специалистов на селе
В Смоленской области будут расширять поддержку молодых специалистов на селе - РИА Новости, 14.11.2024
В Смоленской области будут расширять поддержку молодых специалистов на селе
Поддержку молодых специалистов на селе, включая занятых в агропромышленном комплексе (АПК) будут расширять в Смоленской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:52
2024-11-14T11:52
2024-11-14T11:52
смоленская область
василий анохин
смоленская область
белоруссия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поддержку молодых специалистов на селе, включая занятых в агропромышленном комплексе (АПК) будут расширять в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Укрепление кадрового потенциала сельского хозяйства обсудили 13 ноября на форуме "Агрообразование-инвестиции в будущее" в Смоленской области. В дискуссии приняли участие молодые аграрии, студенты и преподаватели Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, эксперты из Беларуси. По словам Анохина, привлечение молодых работников и специалистов – один из решающих факторов развития любой отрасли. "Увеличили с этого года единовременную выплату для них до 300 тысяч рублей. Также им доступны ежемесячные доплаты от пяти до трех тысяч рублей в первые три года работы, а также компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере до одного миллиона рублей. Планируем активнее участвовать в реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы построить больше жилья для работников предприятий и учреждений в сельской местности", - написал губернатор. Кроме поддержки специалистов, важна и популяризация аграрных профессий и фермерства. В следующем году в регионе приступят к реализации федерального проекта "Кадры в АПК" и начнут создавать больше агроклассов в школах. Работу в этом направлении усилят в сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи, с которым на форуме подписали соответствующее соглашение с председателем организации Дмитрием Пекуровским.
https://ria.ru/20241112/anokhin-1983394563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленская область, белоруссия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Белоруссия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поддержку молодых специалистов на селе, включая занятых в агропромышленном комплексе (АПК) будут расширять в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Укрепление кадрового потенциала сельского хозяйства обсудили 13 ноября на форуме "Агрообразование-инвестиции в будущее" в Смоленской области. В дискуссии приняли участие молодые аграрии, студенты и преподаватели Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, эксперты из Беларуси
.
По словам Анохина, привлечение молодых работников и специалистов – один из решающих факторов развития любой отрасли.
"Увеличили с этого года единовременную выплату для них до 300 тысяч рублей. Также им доступны ежемесячные доплаты от пяти до трех тысяч рублей в первые три года работы, а также компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере до одного миллиона рублей. Планируем активнее участвовать в реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы построить больше жилья для работников предприятий и учреждений в сельской местности", - написал губернатор.
Кроме поддержки специалистов, важна и популяризация аграрных профессий и фермерства. В следующем году в регионе приступят к реализации федерального проекта "Кадры в АПК" и начнут создавать больше агроклассов в школах.
Работу в этом направлении усилят в сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи, с которым на форуме подписали соответствующее соглашение с председателем организации Дмитрием Пекуровским.