https://ria.ru/20241114/selo-1983699389.html

В Смоленской области будут расширять поддержку молодых специалистов на селе

В Смоленской области будут расширять поддержку молодых специалистов на селе - РИА Новости, 14.11.2024

В Смоленской области будут расширять поддержку молодых специалистов на селе

Поддержку молодых специалистов на селе, включая занятых в агропромышленном комплексе (АПК) будут расширять в Смоленской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:52

2024-11-14T11:52

2024-11-14T11:52

смоленская область

василий анохин

смоленская область

белоруссия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поддержку молодых специалистов на селе, включая занятых в агропромышленном комплексе (АПК) будут расширять в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Укрепление кадрового потенциала сельского хозяйства обсудили 13 ноября на форуме "Агрообразование-инвестиции в будущее" в Смоленской области. В дискуссии приняли участие молодые аграрии, студенты и преподаватели Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, эксперты из Беларуси. По словам Анохина, привлечение молодых работников и специалистов – один из решающих факторов развития любой отрасли. "Увеличили с этого года единовременную выплату для них до 300 тысяч рублей. Также им доступны ежемесячные доплаты от пяти до трех тысяч рублей в первые три года работы, а также компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере до одного миллиона рублей. Планируем активнее участвовать в реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", чтобы построить больше жилья для работников предприятий и учреждений в сельской местности", - написал губернатор. Кроме поддержки специалистов, важна и популяризация аграрных профессий и фермерства. В следующем году в регионе приступят к реализации федерального проекта "Кадры в АПК" и начнут создавать больше агроклассов в школах. Работу в этом направлении усилят в сотрудничестве с Российским союзом сельской молодежи, с которым на форуме подписали соответствующее соглашение с председателем организации Дмитрием Пекуровским.

https://ria.ru/20241112/anokhin-1983394563.html

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Дарья Буймова

василий анохин, смоленская область, белоруссия