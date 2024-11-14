https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983832492.html

Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России

Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России - РИА Новости, 14.11.2024

Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России

Еще один пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году, до 24 февраля,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:34

2024-11-14T19:34

2024-11-14T20:01

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россия

москва

владимир путин

евросоюз

брюссель

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще один пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году, до 24 февраля, передает агентство Блумберг. "ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который надеется принять в начале следующего года... до символической даты 24 февраля", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в этот пакет могут войти дальнейшие ограничения на торговлю, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов утвердили очередную антироссийскую резолюцию о "необходимости усиления санкций против России", в которой призвали страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, включая ядерное."ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против "теневого" танкерного флота (России)... Пакет, который блок хочет одобрить до конца этого года, как ожидается, также будет включать ограничения против физических лиц", - говорится в сообщении агентства.В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983419969.html

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экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз, брюссель