Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 14.11.2024 (обновлено: 20:01 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983832492.html
Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России
Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России - РИА Новости, 14.11.2024
Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России
Еще один пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году, до 24 февраля,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:34
2024-11-14T20:01
экономика
россия
москва
владимир путин
евросоюз
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще один пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году, до 24 февраля, передает агентство Блумберг. "ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который надеется принять в начале следующего года... до символической даты 24 февраля", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в этот пакет могут войти дальнейшие ограничения на торговлю, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов утвердили очередную антироссийскую резолюцию о "необходимости усиления санкций против России", в которой призвали страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, включая ядерное."ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против "теневого" танкерного флота (России)... Пакет, который блок хочет одобрить до конца этого года, как ожидается, также будет включать ограничения против физических лиц", - говорится в сообщении агентства.В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983419969.html
https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html
россия
москва
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз, брюссель
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Брюссель
Bloomberg рассказал о планах ЕС принять еще пакет санкций против России

Bloomberg: еще один пакет санкций ЕС против России могут принять в 2025 году

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще один пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году, до 24 февраля, передает агентство Блумберг.
"ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который надеется принять в начале следующего года... до символической даты 24 февраля", - говорится в сообщении агентства.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Украина наложила новые санкции на Россию
13 ноября, 04:25
Отмечается, что в этот пакет могут войти дальнейшие ограничения на торговлю, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов утвердили очередную антироссийскую резолюцию о "необходимости усиления санкций против России", в которой призвали страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ) и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, включая ядерное.
"ЕС работает над новым пакетом санкций, направленных против "теневого" танкерного флота (России)... Пакет, который блок хочет одобрить до конца этого года, как ожидается, также будет включать ограничения против физических лиц", - говорится в сообщении агентства.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России, считает аналитик
12 ноября, 05:35
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала