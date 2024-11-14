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Симоньян высказалась о санкциях против RT со стороны США - РИА Новости, 14.11.2024
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07:53 14.11.2024 (обновлено: 07:58 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983652217.html
Симоньян высказалась о санкциях против RT со стороны США
Симоньян высказалась о санкциях против RT со стороны США - РИА Новости, 14.11.2024
Симоньян высказалась о санкциях против RT со стороны США
США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:53
2024-11-14T07:58
сша
россия
украина
маргарита симоньян
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь. "Формулировка "вмешательство в выборы" звучит так, будто бы мы наняли бригаду хакеров, которые взломали систему подсчета голосов или провели какие-нибудь манипуляции с бюллетенями. Понятно же, что ничем подобным мы не занимались. Мы просто осуществляли нормальную журналистскую деятельность, которая может повлиять на чье-то мнение, – как и любая журналистская деятельность", - сказала Симоньян в интервью "Ведомостям". Она отметила, что любая заметка про политику может повлиять на чье-то мнение, и люди могут проголосовать определенным образом. "Заметьте, что нас никто не обвиняет в фейках, – мы этим не занимаемся. Есть множество медийных организаций – особенно тех, кто занимается международным вещанием и геополитикой, – которые считают, что все средства хороши: пусть будут и фейки – лишь бы был эффект. Я все-таки в этом смысле человек старомодный: я против фейков – это моя принципиальная позиция", - добавила Симоньян. "По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем", - подчеркнула она. Говоря об обвинениях в создании "шпионской сети", которая якобы занималась в том числе ослаблением в США поддержки Украины, Симоньян подчеркнула, что "журналисты отличаются от шпионов тем, что информацию, которую узнали, они передают в общественный доступ". "Мы ничего не скрываем и не передаем спецслужбам. Провели расследование или просто нашли какую-то человеческую историю – и тут же выдаем в эфир. Ну что мне вам-то объяснять? Это абсолютно нормальная работа. Или вот они два года копали, что мы помогаем армии. А чего копать? Можно было просто почитать мой Telegram-канал. Мы это не скрывали", - сказала она. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал. "Поначалу была такая ассоциация: вот, какой-то русский канал, зачем это вообще нужно... Но сейчас аудитории уже все равно, что мы из России. Они нас воспринимают как канал, который дает альтернативную точку зрения. Мы ведь не делаем канал о России. Да и бессмысленно это: ну, сколько людей в мире хочет смотреть новости из России? Мы делаем в Америке канал про Америку", - заключила Симоньян.
https://ria.ru/20241114/dopros-1983652027.html
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сша, россия, украина, маргарита симоньян, энтони блинкен
США, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Энтони Блинкен
Симоньян высказалась о санкциях против RT со стороны США

Симоньян: США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Симоньян сообщила о рукоприкладстве в отношении сотрудницы RT в США
Вчера, 07:50
"Формулировка "вмешательство в выборы" звучит так, будто бы мы наняли бригаду хакеров, которые взломали систему подсчета голосов или провели какие-нибудь манипуляции с бюллетенями. Понятно же, что ничем подобным мы не занимались. Мы просто осуществляли нормальную журналистскую деятельность, которая может повлиять на чье-то мнение, – как и любая журналистская деятельность", - сказала Симоньян в интервью "Ведомостям".
Она отметила, что любая заметка про политику может повлиять на чье-то мнение, и люди могут проголосовать определенным образом.
«
"Заметьте, что нас никто не обвиняет в фейках, – мы этим не занимаемся. Есть множество медийных организаций – особенно тех, кто занимается международным вещанием и геополитикой, – которые считают, что все средства хороши: пусть будут и фейки – лишь бы был эффект. Я все-таки в этом смысле человек старомодный: я против фейков – это моя принципиальная позиция", - добавила Симоньян.
"По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем", - подчеркнула она.
Говоря об обвинениях в создании "шпионской сети", которая якобы занималась в том числе ослаблением в США поддержки Украины, Симоньян подчеркнула, что "журналисты отличаются от шпионов тем, что информацию, которую узнали, они передают в общественный доступ".
"Мы ничего не скрываем и не передаем спецслужбам. Провели расследование или просто нашли какую-то человеческую историю – и тут же выдаем в эфир. Ну что мне вам-то объяснять? Это абсолютно нормальная работа. Или вот они два года копали, что мы помогаем армии. А чего копать? Можно было просто почитать мой Telegram-канал. Мы это не скрывали", - сказала она.
При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал. "Поначалу была такая ассоциация: вот, какой-то русский канал, зачем это вообще нужно... Но сейчас аудитории уже все равно, что мы из России. Они нас воспринимают как канал, который дает альтернативную точку зрения. Мы ведь не делаем канал о России. Да и бессмысленно это: ну, сколько людей в мире хочет смотреть новости из России? Мы делаем в Америке канал про Америку", - заключила Симоньян.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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СШАРоссияУкраинаМаргарита СимоньянЭнтони Блинкен
 
 
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