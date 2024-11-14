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Лавров рассказал, что имел проблемы при заправке самолета из-за санкций - РИА Новости, 14.11.2024
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07:16 14.11.2024 (обновлено: 12:33 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/samolet-1983650614.html
Лавров рассказал, что имел проблемы при заправке самолета из-за санкций
Лавров рассказал, что имел проблемы при заправке самолета из-за санкций - РИА Новости, 14.11.2024
Лавров рассказал, что имел проблемы при заправке самолета из-за санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:16
2024-11-14T12:33
россия
сергей лавров
йоханнесбург
бразилия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций. "В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", — сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким. Министр добавил, что такая же ситуация с ним была и в Бразилии. "Они не понимают, что какой-то период (другие страны. — Прим. ред.) будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет", — добавил Лавров.
https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983233776.html
https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983647711.html
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россия, сергей лавров, йоханнесбург, бразилия
Россия, Сергей Лавров, Йоханнесбург, Бразилия
Лавров рассказал, что имел проблемы при заправке самолета из-за санкций

Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета отряда "Россия" из-за санкций

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций.
"В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", — сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.
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Министр добавил, что такая же ситуация с ним была и в Бразилии.
"Они не понимают, что какой-то период (другие страны. — Прим. ред.) будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет", — добавил Лавров.
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