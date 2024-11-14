https://ria.ru/20241114/rudenya-1983771666.html

Руденя: многодетные семьи задают тренды

Руденя: многодетные семьи задают тренды - РИА Новости, 14.11.2024

Руденя: многодетные семьи задают тренды

Многодетные семьи сегодня становятся примером, задают тренды в общественной жизни, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:20

2024-11-14T16:20

2024-11-14T16:20

тверская область

москва

вологда

кострома

игорь руденя

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Многодетные семьи сегодня становятся примером, задают тренды в общественной жизни, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Заявление прозвучало в региональном центре образования "Тургиново" на пленарном заседании межрегионального демографического форума "Большая семья – тверская традиция", который объединил многодетных родителей, педагогов, специалистов по работе с семьями из Тверской области, Москвы, Вологды, Костромы, Калуги, Липецка, Великого Новгорода. "Многодетная семья – это должно быть престижным, должно подчеркивать особый статус человека в социуме", – подчеркнул Руденя на заседании, его слова привели в пресс-служба регионального правительства. Губернатор отметил, что именно в больших семьях родились и выросли многие великие деятели страны. Сегодня, по словам главы региона, в Тверской области ведется комплексная работа по созданию условий для воспитания подрастающего поколения, сбережения здоровья детей и родителей. По нацпроектам в Тверской области строятся детские сады и школы, учреждения здравоохранения и спорта. Развивается система поддержки как многодетных, так и молодых семей с детьми, которая включает более 50 мер. В их числе выплата пособий, предоставление налоговых льгот и помощи в приобретении жилья и транспорта, бесплатная школьная форма для детей из многодетных семей, подарочные наборы всем новорожденным и многое другое. Руденя сообщил, что регион продолжит эту работу в рамках нового национального проекта "Семья", который стартует в следующем году. В числе приоритетных задач губернатор назвал поддержку семей в решении жилищных вопросов, создание инфраструктуры для образования, спортивного и культурного развития детей. Особенно важно, по словам главы региона, вести воспитательную работу с молодым поколением, прививать с раннего возраста традиционные семейные ценности. Губернатор озвучил статистику, согласно которой за последние 10 лет количество многодетных семей в Тверской области увеличилось более чем вдвое. Сегодня по три и более ребенка насчитывается более чем в 16 тысячах семей региона. В самой большой семье области – Александра и Валентины Мартыновых – недавно родился 16 ребенок. "Человек, который умеет любить, позитивен. А позитивное отношение к жизни дает определенную силу и перспективу. Глядя на большое количество многодетных мам, я вижу, что они не просто позитивны, но еще и очень деятельны", – отметил Руденя. Актуальные для родителей темы представлены на различных площадках форума, которые работают в течение дня. Секции посвящены реализации нацпроекта "Семья", совершенствованию поддержки семей с детьми, будущих и молодых мам, духовно-нравственному воспитанию, семейному предпринимательству, корпоративной демографии. Среди спикеров – руководители ведомств и учреждений, предприятий и общественных организаций из Тверской и других областей, представители духовенства, медики, многодетные родители.

https://ria.ru/20241113/proizvodstva-1983620496.html

https://ria.ru/20241113/rudenya-1983575592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вологда, кострома, игорь руденя