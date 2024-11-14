https://ria.ru/20241114/rossija-1983697026.html

Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук

Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук - РИА Новости, 14.11.2024

Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук

Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя возможные контакты с американской делегацией на саммите... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:40

2024-11-14T11:40

2024-11-14T11:40

россия

сша

лима (город)

алексей оверчук

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя возможные контакты с американской делегацией на саммите АТЭС. "Как говорит (президент РФ) Владимир Владимирович Путин, мы же не отказываемся от контактов. Мы не были инициаторами санкций против кого-либо, поэтому мы всегда готовы к контактам", - заявил Оверчук, отвечая на вопрос журналистов. Саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) пройдёт 15-16 ноября в Лиме Перу. По поручению президента РФ российскую делегацию на саммите возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982588169.html

россия

сша

лима (город)

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россия, сша, лима (город), алексей оверчук