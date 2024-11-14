https://ria.ru/20241114/rossija-1983697026.html
Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук
Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук - РИА Новости, 14.11.2024
Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук
Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя возможные контакты с американской делегацией на саммите... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:40
2024-11-14T11:40
2024-11-14T11:40
россия
сша
лима (город)
алексей оверчук
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя возможные контакты с американской делегацией на саммите АТЭС. "Как говорит (президент РФ) Владимир Владимирович Путин, мы же не отказываемся от контактов. Мы не были инициаторами санкций против кого-либо, поэтому мы всегда готовы к контактам", - заявил Оверчук, отвечая на вопрос журналистов. Саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) пройдёт 15-16 ноября в Лиме Перу. По поручению президента РФ российскую делегацию на саммите возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982588169.html
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сша
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россия, сша, лима (город), алексей оверчук
Россия, США, Лима (город), Алексей Оверчук
Россия никогда не отказывалась от контактов с США, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: Россия никогда не отказывалась от контактов с США