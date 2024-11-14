РКК восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области
Красный Крест восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области
Волонтер РКК . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области, сообщили в организации.
"За период работы установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 тысячей 200 лицами. Гражданских лиц 969, военнослужащих - 231", - следует из данных инфографики, опубликованной в официальном Telegram-канале РКК.
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В Российском Красном Кресте рассказали, что количество обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в следствии нападения ВСУ на Курскую область, составляет 6 тысяч 49.
"Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. Российский Красный Крест работает со всеми заявителями", - уточнили в организации.
Более того в РКК поступило 8 тысяч 817 человек для оказания психологической поддержки и уточнения информации по поступившим обращениям.
"Один человек может обратиться в Российский Красный Крест для розыска нескольких человек", - продолжили в организации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.
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