https://ria.ru/20241114/rkk-1983802300.html

РКК восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области

РКК восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области - РИА Новости, 14.11.2024

РКК восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области, сообщили в организации. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:40

2024-11-14T17:40

2024-11-14T17:40

курская область

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

красный крест

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи 1,2 тысячи человек в Курской области, сообщили в организации. "За период работы установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 тысячей 200 лицами. Гражданских лиц 969, военнослужащих - 231", - следует из данных инфографики, опубликованной в официальном Telegram-канале РКК. В Российском Красном Кресте рассказали, что количество обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в следствии нападения ВСУ на Курскую область, составляет 6 тысяч 49. "Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. Российский Красный Крест работает со всеми заявителями", - уточнили в организации. Более того в РКК поступило 8 тысяч 817 человек для оказания психологической поддержки и уточнения информации по поступившим обращениям. "Один человек может обратиться в Российский Красный Крест для розыска нескольких человек", - продолжили в организации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 31 тысячи военных и 200 танков.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, красный крест