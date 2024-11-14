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Немецкий политик высказался о строительстве заводов Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 14.11.2024
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07:35 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/rheinmetall-1983651433.html
Немецкий политик высказался о строительстве заводов Rheinmetall на Украине
Немецкий политик высказался о строительстве заводов Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 14.11.2024
Немецкий политик высказался о строительстве заводов Rheinmetall на Украине
Завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, запущенный на Украине, может использоваться для провокаций против России, особенно учитывая предполагаемую... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:35
2024-11-14T07:35
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
россия
украина
германия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, запущенный на Украине, может использоваться для провокаций против России, особенно учитывая предполагаемую возможность нанесения по нему удара российской армией, так как данное предприятие выпускает продукцию, использующуюся против безопасности России, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. По словам главы концерна, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск. Нимайер указал на логичность предполагаемой возможности нанесения Россией ударов по данному предприятию, где выпускается оружие, используемое против РФ. При этом общественность в Германии была бы шокирована в случае атаки на завод Rheinmetall, полагает он, при этом допустив, что предприятие могут использовать для провокаций в адрес России. "Возможно, это провокация. Давайте так это назовем", - допустил он в разговоре с агентством, добавив, что целью такой провокации могла бы стать дискредитация руководства России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241103/zavod-1981640413.html
https://ria.ru/20241029/rheinmetall-1980670132.html
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дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, украина, германия
Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Россия, Украина, Германия
Немецкий политик высказался о строительстве заводов Rheinmetall на Украине

Политик Нимайер: завод Rheinmetall на Украине могут использовать против РФ

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, запущенный на Украине, может использоваться для провокаций против России, особенно учитывая предполагаемую возможность нанесения по нему удара российской армией, так как данное предприятие выпускает продукцию, использующуюся против безопасности России, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. По словам главы концерна, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Не сочувствия ради". В США напомнили Киеву о цели завода Rheinmetall
3 ноября, 04:57
Нимайер указал на логичность предполагаемой возможности нанесения Россией ударов по данному предприятию, где выпускается оружие, используемое против РФ. При этом общественность в Германии была бы шокирована в случае атаки на завод Rheinmetall, полагает он, при этом допустив, что предприятие могут использовать для провокаций в адрес России.
"Возможно, это провокация. Давайте так это назовем", - допустил он в разговоре с агентством, добавив, что целью такой провокации могла бы стать дискредитация руководства России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск
29 октября, 12:34
 
Дмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровРоссияУкраинаГермания
 
 
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