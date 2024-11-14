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Ростовские рестораны вошли в десятку лучших заведений юга России - РИА Новости, 14.11.2024
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Ростовская область
 
10:25 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html
Ростовские рестораны вошли в десятку лучших заведений юга России
Ростовские рестораны вошли в десятку лучших заведений юга России - РИА Новости, 14.11.2024
Ростовские рестораны вошли в десятку лучших заведений юга России
Ряд предприятий общественного питания Ростовской области вошли в топ-10 лучших заведений юга России, сообщает правительство региона по итогам совещания по... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:25
2024-11-14T10:25
ростовская область
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Ряд предприятий общественного питания Ростовской области вошли в топ-10 лучших заведений юга России, сообщает правительство региона по итогам совещания по вопросам деятельности департамента потребрынка. "По результатам независимой ресторанной национальной премии "WHERETOEAT Юг-2024" несколько ростовских ресторанов вошли в топ-10 лучших заведений на юге России", - приводятся в сообщении слова главы представительства Федерации рестораторов и отельеров России по Ростовской области Каринэ Шатворян. Также в 2024 году Ростовская область победила в конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший торговый город" и в номинации "Лучший объект фаст-фуда". Согласно данным Ростовстата, в целом число объектов общепита по итогам третьего квартала 2024 года в регионе выросло на 41, или на 0,7%, и составило 5653. На долю Ростова-на-Дону приходится почти 30% таких предприятий. Органы статистики учитывают рестораны, бары, кафе, столовые и закусочные. Директор департамента потребрынка области Алексей Панкратов отметил, что положительная динамика сети общепита подтверждается данными администраций муниципальных образований региона. Он уточнил, что департамент потребрынка также анализирует состояние сферы общественного питания. Муниципалитеты отчитываются по форме, которая содержит расширенный перечень наименований объектов. В форму отчета департамента входят предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, буфеты, магазины, где есть отделы кулинарии, раздаточные. "По нашим данным, также фиксируется рост количества объектов на 0,6%, или 41 предприятие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 302 250 посадочных мест, и трудится в этой сфере около 36 тысяч человек", - сказал Панкратов. Что касается оборота общественного питания в регионе, ростовскими отраслевыми организациями, оказывающими услуги питания в открытой сети, по итогам 9 месяцев текущего года, достигнута положительная динамика - рост составляет более 9%. При этом около 70% оборота всего общественного питания в регионе формируют субъекты малого и среднего бизнеса.
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Ростовская область , Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Общество

Ростовские рестораны вошли в десятку лучших заведений юга России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Ряд предприятий общественного питания Ростовской области вошли в топ-10 лучших заведений юга России, сообщает правительство региона по итогам совещания по вопросам деятельности департамента потребрынка.
"По результатам независимой ресторанной национальной премии "WHERETOEAT Юг-2024" несколько ростовских ресторанов вошли в топ-10 лучших заведений на юге России", - приводятся в сообщении слова главы представительства Федерации рестораторов и отельеров России по Ростовской области Каринэ Шатворян.
Также в 2024 году Ростовская область победила в конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший торговый город" и в номинации "Лучший объект фаст-фуда".
Согласно данным Ростовстата, в целом число объектов общепита по итогам третьего квартала 2024 года в регионе выросло на 41, или на 0,7%, и составило 5653. На долю Ростова-на-Дону приходится почти 30% таких предприятий. Органы статистики учитывают рестораны, бары, кафе, столовые и закусочные.
Директор департамента потребрынка области Алексей Панкратов отметил, что положительная динамика сети общепита подтверждается данными администраций муниципальных образований региона. Он уточнил, что департамент потребрынка также анализирует состояние сферы общественного питания. Муниципалитеты отчитываются по форме, которая содержит расширенный перечень наименований объектов. В форму отчета департамента входят предприятия быстрого обслуживания, кафетерии, буфеты, магазины, где есть отделы кулинарии, раздаточные.
"По нашим данным, также фиксируется рост количества объектов на 0,6%, или 41 предприятие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 302 250 посадочных мест, и трудится в этой сфере около 36 тысяч человек", - сказал Панкратов.
Что касается оборота общественного питания в регионе, ростовскими отраслевыми организациями, оказывающими услуги питания в открытой сети, по итогам 9 месяцев текущего года, достигнута положительная динамика - рост составляет более 9%. При этом около 70% оборота всего общественного питания в регионе формируют субъекты малого и среднего бизнеса.
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