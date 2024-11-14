https://ria.ru/20241114/resheniya-1983631740.html

Победа близка: трудные решения в тылу уже начались

Победа близка: трудные решения в тылу уже начались - РИА Новости, 14.11.2024

Победа близка: трудные решения в тылу уже начались

В минувший вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о формировании единого плана по достижению национальных целей развития на РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:05

жкх

россия

байкал

азовское море

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

аналитика

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В минувший вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о формировании единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, на которые выделено почти 19 триллионов рублей.В нынешних условиях, когда огромные средства идут на достижение задач, поставленных президентом перед Вооруженными силами России в рамках СВО, ключевым моментом становится контроль за расходованием государственных средств по другим направлениям. Вспомним слова Владимира Путина: "Лишних денег у нас нет".Буквально за день до этого российский премьер подписал постановление о новых приоритетных направлениях проектов технологического суверенитета и адаптации экономики России, среди которых — реализация масштабных программ в сфере экологии и природосбережения, в том числе создание круглогодичных курортов на Балтийском и Азовском морях, а также озере Байкал.Именно "байкальская тема" является красноречивым примером того, как усилия президента и правительства России сталкиваются с устоявшейся системой осваивания госбюджета, когда деньги налогоплательщиков часто уплывают неизвестно куда, а к ответственности привлекаются считаные единицы чиновников и подрядчиков по проектам с госфинансированием.Напомним, что в свое время была торжественно запущена федеральная целевая программа (ФЦП) по охране Байкала, рассчитанная на 2012-2020 годы. Через шесть лет после ее запуска Счетная палата РФ провела проверку, которая выявила, что исполнение этой ФЦП едва дотягивает до 30%, а "на программу охраны Байкала и близлежащих территорий израсходовано 8,4 миллиарда рублей, но экологическая ситуация продолжает ухудшаться". В итоге исполнение программы по Байкалу было сорвано.Судьба Байкала, жемчужины России, тем не менее продолжала волновать руководство страны.В июле 2021 года в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин попросил доложить о ситуации со строительством очистных на Байкале и дал конкретное поручение о строительстве и реконструкции 21 очистного сооружения в населенных пунктах, стоящих на реках, впадающих в Байкал. При этом президент обратил внимание, что на строительство очистных должны были быть выделены средства напрямую из резервного фонда правительства.В перечень президента по итогам послания Федеральному собранию в апреле сего года вошли 17 экологических пунктов, среди которых — снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты. Особое внимание — к объектам, расположенным на Байкальской и других особо охраняемых природных территориях.Четвертого марта 2022 года администрация Бурятии отрапортовала, что "первые очистные сооружения, построенные по поручению президента России в Бурятии, запущены в п. Выдрино Кабанского района". Все вздохнули с облегчением.И многие продолжали бы вздыхать, если бы не внеочередная парламентская проверка по федеральным проектам "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал", инициированная заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Жанной Рябцевой, которая началась в мае этого года и продолжается по сей день.По ее словам, "мы просто не ожидали, что будет так".Результаты проверки показали, что из 21 очистного объекта в Бурятии, которые должны были быть запущены — и показывать заложенные нормативы — к концу 2024 года, не готов ни один. С помпой открытые в 2022-м очистные в поселке Выдрино (о чем было доложено президенту) не выполняют своих функций.По остальным объектам очень хочет поваляться конь: на многих объектах отставание по графику ввода в эксплуатацию доходит до двух лет, а стоимость некоторых очистных в десять раз выше, чем у аналогичных сооружений в других федеральных округах.Парламентская проверка "группы Рябцевой" по проекту "Оздоровление Волги" выявила, что "байкальская аномалия", где без следа хоронятся экологические госпрограммы и поручения президента, относится и к другим регионам. Вот несколько цитат по результатам работы группы: "Ответственные лица меняются как перчатки. Концов не найти. Но это не мешает освоению бюджетных миллиардов — никаких проблем, только выделяй"; "Потемкинские деревни — явление не новое. Но в итоге по бумагам в Байкал и Волгу стекает чистая как слеза вода. А в реальности — гниль и грязь"; "Нацпроект "Оздоровление Волги" изначально был обманом. Государство обманули на сто двадцать семь миллиардов рублей".В апреле сего года на расширенной коллегии МВД Владимир Путин заявил, что "надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, включая бюджетные", и прежде всего это касается нацпроектов.В июле Счетная палата России получила от президента Владимира Путина расширенные полномочия. Новому главному аудитору страны Борису Ковальчуку поручено не просто выявлять, а предотвращать воровство бюджетных денег. В разговоре с новым главой СП президент дал понять, что от ответственности, в том числе уголовной, никто не уйдет: "Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю."По словам Жанны Рябцевой, Счетная палата оперативно среагировала на результаты работы парламентской группы и на 2025 год запланирована проверка СП всех (!) очистных сооружений на Волге. На очереди — Байкал.Среди первостепенных причин поражения России в Русско-японской войне были тотальное воровство, коррупция и кумовство, когда за один день могли исчезнуть 6000 вагонов с обмундированием и провиантом, которые потом опять повторно покупались чиновниками за счет казны.Сейчас идет вооруженный конфликт на Украине, и одним из важнейших условий победы является крепкий тыл: здоровая экономика и эффективное использование имеющихся средств. А воровство государственных денег — это, по сути, выстрел в спину нашим солдатам.

https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html

https://ria.ru/20240904/baykal-1970391490.html

https://ria.ru/20240920/patrushev-1973877704.html

https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html

https://ria.ru/20240712/delo-1959333396.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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жкх, россия, байкал, азовское море, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, аналитика