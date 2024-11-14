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В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову

В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову

Полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:27

2024-11-14T17:27

2024-11-14T17:31

происшествия

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украина

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве."По факту выявленной в сети интернет публикации о порче памятника проводится проверка", — говорится в публикации.Как ранее писал Telegram-канал Baza, памятник на улице Кадырова в Южном Бутово был разрисован в ночь на 13 ноября. Утром надпись заметили сотрудники коммунальных служб и оттерли краску. По одной из версий, вандалы могли действовать по заданию с Украины.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

москва

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происшествия, москва, украина, рбк (медиагруппа)