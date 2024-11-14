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В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову - РИА Новости, 14.11.2024
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17:27 14.11.2024 (обновлено: 17:31 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/rbk-1983797417.html
В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову
В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову
Полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве. РИА Новости, 14.11.2024
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве."По факту выявленной в сети интернет публикации о порче памятника проводится проверка", — говорится в публикации.Как ранее писал Telegram-канал Baza, памятник на улице Кадырова в Южном Бутово был разрисован в ночь на 13 ноября. Утром надпись заметили сотрудники коммунальных служб и оттерли краску. По одной из версий, вандалы могли действовать по заданию с Украины.
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В Москве проведут проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову

РБК: полиция ведет проверку из-за разрисованного памятника Кадырову в Москве

© Кадр видео из соцсетейПамятник Ахмату Кадырову в Москве, разрисованный неизвестными
Памятник Ахмату Кадырову в Москве, разрисованный неизвестными - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Памятник Ахмату Кадырову в Москве, разрисованный неизвестными
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полиция Москвы начала проверку из-за изрисованного памятника Ахмату Кадырову, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД по Москве.
"По факту выявленной в сети интернет публикации о порче памятника проводится проверка", — говорится в публикации.
Как ранее писал Telegram-канал Baza, памятник на улице Кадырова в Южном Бутово был разрисован в ночь на 13 ноября. Утром надпись заметили сотрудники коммунальных служб и оттерли краску. По одной из версий, вандалы могли действовать по заданию с Украины.
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