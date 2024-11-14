https://ria.ru/20241114/qr-kod-1983825003.html

Исследование: QR-код – самый популярный альтернативный платежный способ

Исследование: QR-код – самый популярный альтернативный платежный способ - РИА Новости, 14.11.2024

Исследование: QR-код – самый популярный альтернативный платежный способ

QR-код является как самым известным, так и наиболее популярным платежным способом, помимо оплаты картой и наличными ― 53% городских жителей когда-либо... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:55

2024-11-14T18:55

2024-11-14T19:07

россия

аналитический центр нафи

технологии

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. QR-код является как самым известным, так и наиболее популярным платежным способом, помимо оплаты картой и наличными ― 53% городских жителей когда-либо оплачивали покупки в магазинах с помощью QR-кодов, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ. По данным опроса, жители городов России хорошо осведомлены об альтернативных способах оплаты в магазинах, помимо банковской карты и наличных. Так или иначе, с ними знакомы подавляющее большинство опрошенных – 95%. Среди используемых методов оплаты на втором месте (33%) оплата в офлайн-магазинах с помощью своего смартфона на платформе Android через PAY-сервисы банков или MIR-Pay, А каждый десятый (10%) пользуется платежным стикером от банка. Биометрическими методами пользовались 3% участников опроса, отметили аналитики. В целом, по результатам ответа на вопрос о том, что является наиболее важным при выборе способа оплаты, в топ-3 самых распространенных факторов вошли: минимум действий для совершения оплаты (47%), скорость оплаты (43%), возможность получать кешбэк или бонусы (42%). При этом, что касается кэшбэков, почти половина опрошенных ошибочно думают, что при оплате по СБП им всегда начисляется кешбэк по традиционной схеме (46%). А 32% считают, что, напротив, при оплате таким способом кешбэк не начисляется никогда. Еще 22% затрудняются ответить. По данным опроса, россиянам также важны дополнительные персонифицированные предложения в момент покупки. Так, 80-90% опрошенных хотели бы видеть сумму получаемого кешбэка или бонуса от банка, остаток денег на счетах, а также персонализированные предложения (например, скидки на товары, специальные акции и т.д.) прямо в момент покупки. Как указывается в исследовании, о своем желании и необходимости предоставления таких опций, в частности, заявляли участники консорциума по развитию единого QR-кода, который создали Сбер, Альфа-банк и Т-Банк. Одновременно на рынке реализуется решение по универсальному QR-коду от НСПК. За и против альтернативных методов оплаты "Результаты исследования подтверждают высокую степень осведомленности горожан об альтернативных способах оплаты, однако наблюдается некий разрыв между знанием и реальным использованием таких методов. Несмотря на популярность QR-кодов и цифровых платежных систем среди молодежи и активных пользователей, барьеры, связанные с привычками и опасениями по поводу безопасности данных, остаются значительными для старшего поколения. Поэтому банкам и финтех-компаниям важно не только развивать технологические решения, но и уделять внимание информационной поддержке клиентов, повышая их доверие и уверенность в безопасности современных способов оплаты. Особое внимание следует уделить программам лояльности и персонализированным предложениям, которые могут стать важным драйвером для повышения вовлеченности пользователей", – приводятся в сообщении слова старшого руководителя исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Адели Кавеевой. По мнению городского экономически активного населения, использующего альтернативные способы оплаты, они имеют ряд преимуществ. Так, 65% респондентов отмечают, что такие методы удобнее и быстрее, чем использование карты или наличных. Каждый второй из тех, кто использует хотя бы один альтернативный способ оплаты (48%), указывает на возможность получения кешбэка или бонусов. Эксперты также выделили и ряд барьеров, которые удерживают людей от перехода на новые способы оплаты покупок. В основном они связаны с нежеланием менять свои привычки и опасениями за свои средства и личные данные. Так, почти треть горожан (31%), несмотря на осведомленность об альтернативных платежах, предпочитают использовать только наличные или банковские карты.

https://ria.ru/20240930/smartfon-1975405999.html

https://ria.ru/20240828/issledovanie-1968776594.html

https://ria.ru/20240911/qr-kody-1971962214.html

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россия, аналитический центр нафи, технологии