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Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР - РИА Новости, 14.11.2024
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14:48 14.11.2024 (обновлено: 15:05 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/putin-1983748278.html
Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР
Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР - РИА Новости, 14.11.2024
Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в четверг назвал результат законотворческой деятельности партии в 2023 году... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:48
2024-11-14T15:05
политика
россия
хабаровский край
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в четверг назвал результат законотворческой деятельности партии в 2023 году хорошим. В ходе беседы Слуцкий рассказал Путину, что в 2023 году было принято 60 законопроектов, предложенных ЛДПР. Такого результата у оппозиционной партии за год никогда не было, отметил Слуцкий. "Хороший результат – 60 законопроектов", - ответил Путин. При этом Слуцкий отметил, что ЛДПР не гонится за количеством. "Мы будем продолжать в том же духе в плане близости к людям, именно поэтому у нас есть тот результат, которым, надеюсь, уверен, гордился бы Владимир Вольфович (Жириновский - ред.)", - добавил парламентарий.Президент во время встречи также напомнил, что депутаты ЛДПР возглавляют три комитета Государственной Думы. "Раньше еще комитет по спорту возглавляли. Но спортивная тема от вас тоже далеко не ушла, потому что ваш бывший депутат, а потом и губернатор Хабаровского края Дегтярев Михаил Владимирович сейчас стал министром спорта, поэтому практически и эта сфера деятельности тоже в значительной степени находится под вашим контролем", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241114/peskov-1983736097.html
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политика, россия, хабаровский край, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Хабаровский край, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР

Путин назвал результат законотворческой деятельности ЛДПР хорошим

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в четверг назвал результат законотворческой деятельности партии в 2023 году хорошим.
В ходе беседы Слуцкий рассказал Путину, что в 2023 году было принято 60 законопроектов, предложенных ЛДПР. Такого результата у оппозиционной партии за год никогда не было, отметил Слуцкий.
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Вчера, 13:57
"Хороший результат – 60 законопроектов", - ответил Путин.
При этом Слуцкий отметил, что ЛДПР не гонится за количеством. "Мы будем продолжать в том же духе в плане близости к людям, именно поэтому у нас есть тот результат, которым, надеюсь, уверен, гордился бы Владимир Вольфович (Жириновский - ред.)", - добавил парламентарий.
Президент во время встречи также напомнил, что депутаты ЛДПР возглавляют три комитета Государственной Думы.
"Раньше еще комитет по спорту возглавляли. Но спортивная тема от вас тоже далеко не ушла, потому что ваш бывший депутат, а потом и губернатор Хабаровского края Дегтярев Михаил Владимирович сейчас стал министром спорта, поэтому практически и эта сфера деятельности тоже в значительной степени находится под вашим контролем", - подчеркнул Путин.
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ПолитикаРоссияХабаровский крайВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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