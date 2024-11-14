https://ria.ru/20241114/putin-1983748278.html

Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР

Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР - РИА Новости, 14.11.2024

Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в четверг назвал результат законотворческой деятельности партии в 2023 году... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:48

2024-11-14T14:48

2024-11-14T15:05

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в четверг назвал результат законотворческой деятельности партии в 2023 году хорошим. В ходе беседы Слуцкий рассказал Путину, что в 2023 году было принято 60 законопроектов, предложенных ЛДПР. Такого результата у оппозиционной партии за год никогда не было, отметил Слуцкий. "Хороший результат – 60 законопроектов", - ответил Путин. При этом Слуцкий отметил, что ЛДПР не гонится за количеством. "Мы будем продолжать в том же духе в плане близости к людям, именно поэтому у нас есть тот результат, которым, надеюсь, уверен, гордился бы Владимир Вольфович (Жириновский - ред.)", - добавил парламентарий.Президент во время встречи также напомнил, что депутаты ЛДПР возглавляют три комитета Государственной Думы. "Раньше еще комитет по спорту возглавляли. Но спортивная тема от вас тоже далеко не ушла, потому что ваш бывший депутат, а потом и губернатор Хабаровского края Дегтярев Михаил Владимирович сейчас стал министром спорта, поэтому практически и эта сфера деятельности тоже в значительной степени находится под вашим контролем", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241114/peskov-1983736097.html

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Дарья Буймова

политика, россия, хабаровский край, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр