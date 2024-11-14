https://ria.ru/20241114/putin-1983733113.html

В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии

В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.11.2024

В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема украинского конфликта затрагивалась в разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:44

2024-11-14T13:44

2024-11-14T13:44

россия

саудовская аравия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема украинского конфликта затрагивалась в разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. "Тема конфликта затрагивалась. Большего нам нечего сказать в расширение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, высказывались ли какие-то конкретные предложения и инициативы по урегулированию украинского конфликта в разговоре Мухаммеда бен Салман Аль Сауда с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948882872.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саудовская аравия, дмитрий песков, владимир путин, политика