https://ria.ru/20241114/putin-1983733113.html
В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии
В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.11.2024
В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема украинского конфликта затрагивалась в разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:44
2024-11-14T13:44
2024-11-14T13:44
россия
саудовская аравия
дмитрий песков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема украинского конфликта затрагивалась в разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. "Тема конфликта затрагивалась. Большего нам нечего сказать в расширение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, высказывались ли какие-то конкретные предложения и инициативы по урегулированию украинского конфликта в разговоре Мухаммеда бен Салман Аль Сауда с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240528/peskov-1948882872.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
В Кремле подтвердили разговор Путина и наследного принца Саудовской Аравии
Песков: Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсуждали украинский конфликт