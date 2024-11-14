https://ria.ru/20241114/putin-1983730271.html

В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина

В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина - РИА Новости, 14.11.2024

В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина

Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:33

2024-11-14T13:33

2024-11-14T14:07

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций, в частности, в ЮАР и Бразилии."Визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов это может становиться причиной осуществления контактов на ином уровне", - сказал Песков журналистам.Таким образом он ответил на вопрос, случались ли подобные проблемы с бортом, которым летает президент России, или же визиты изначально прорабатываются так, чтобы никаких сложностей не было.

https://ria.ru/20241114/volker-1983703653.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин