https://ria.ru/20241114/putin-1983730271.html
В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина
В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина - РИА Новости, 14.11.2024
В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина
Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:33
2024-11-14T13:33
2024-11-14T14:07
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций, в частности, в ЮАР и Бразилии."Визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов это может становиться причиной осуществления контактов на ином уровне", - сказал Песков журналистам.Таким образом он ответил на вопрос, случались ли подобные проблемы с бортом, которым летает президент России, или же визиты изначально прорабатываются так, чтобы никаких сложностей не было.
https://ria.ru/20241114/volker-1983703653.html
https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
В Кремле рассказали о планировании зарубежных визитов Путина
Песков: зарубежные визиты Путина прорабатывают самым тщательным образом
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Визиты президента России Владимира Путина в другие страны прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций, в частности, в ЮАР и Бразилии.
"Визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов это может становиться причиной осуществления контактов на ином уровне", - сказал Песков журналистам.
Таким образом он ответил на вопрос, случались ли подобные проблемы с бортом, которым летает президент России, или же визиты изначально прорабатываются так, чтобы никаких сложностей не было.