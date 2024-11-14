https://ria.ru/20241114/pushilin-1983692988.html

ВСУ пытаются оставлять агентуру при отступлении в ДНР, заявил Пушилин

ВСУ пытаются оставлять агентуру при отступлении в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.11.2024

ВСУ пытаются оставлять агентуру при отступлении в ДНР, заявил Пушилин

Украинские войска, отступая из освобождаемых российской армией населенных пунктов Донецкой Народной Республики, делают попытки оставлять свою агентуру, но... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:24

2024-11-14T11:24

2024-11-14T13:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска, отступая из освобождаемых российской армией населенных пунктов Донецкой Народной Республики, делают попытки оставлять свою агентуру, но силовые ведомства четко отрабатывают ситуацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы, конечно же, понимаем, что есть и меры безопасности. Видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании. Конечно же, здесь очень четко отрабатывает УФСБ свой функционал. Здесь уже видим факты разного рода проявления. Мы видим и провокации, которые противник пытается, если есть возможность, совершить. Поэтому здесь комплексный подход, четкое взаимодействие и военных, и ФСБ, и МВД, и гражданских ведомств", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Отвечая на вопрос относительно необходимости специального законодательного регулирования работы с людьми на освобождаемых территориях, глава ДНР ответил, что в закрытом режиме обсуждал эту тему. "У меня была возможность с администрацией президента обсудить и, конечно же, здесь я просил поддержки в плане партийной составляющей, потому что поддержка депутатского корпуса в Госдуме нужна, поэтому с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом РФ) в череде остальных тоже эти моменты обсудили, потому что возможности и полномочия, которые полностью отрегулированы законодательством, конечно же, это должно быть в поле нашего зрения", - рассказал Пушилин.

https://ria.ru/20241114/zaporozhskaya_oblast-1983644771.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, безопасность