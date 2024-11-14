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Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ - РИА Новости, 14.11.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/promkompleks-1983733619.html
Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ
Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ - РИА Новости, 14.11.2024
Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ
Столичный производитель представил новую версию системы оптимального планирования с технологией искусственного интеллекта, благодаря которой промышленники... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:00
2024-11-14T14:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
арктика
россия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Столичный производитель представил новую версию системы оптимального планирования с технологией искусственного интеллекта, благодаря которой промышленники сокращают время исполнения заказов, снижают сроки поставок и эффективно используют оборудование, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Современная московская промышленность не только наращивает объемы производства востребованной продукции, но и активно внедряет цифровые технологии. Город поддерживает инновационные проекты компаний и предлагает инструменты для масштабирования успешных практик. Так, отечественная система оптимального планирования включена в онлайн-реестр "Банк технологий", который предлагает промышленникам эффективные варианты для оптимизации и диджитализации производств", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что это позволило московскому производителю кабельной продукции со статусом промышленного комплекса снизить потерю материалов на 26% и нарастить общую эффективность оборудования на 1,2%.Данная система особенно актуальна для предприятий с обширным ассортиментом продукции, многоэтапными технологичными процессами и широким списком используемых материалов и полуфабрикатов. Разработка эффективно формирует план загрузки производственных мощностей, уменьшает время простоев и сокращает время производства и отгрузки продукции благодаря технологиям искусственного интеллекта. Использовать эту систему могут промышленные предприятия, которые представляют различные отрасли отечественной экономики.По словам генерального директора ГК "Москабельмет" Павла Морякова, в основе работы обновленной системы лежит ИИ, осуществляющий план загрузки производственных мощностей, оптимизированный сразу по семи критериям. Это позволяет получить "золотой план производства". Расширенный функционал APS INFIMUM 2.0 способствует ускоренному выпуску не просто высокомаржинальных, но даже уникальных продуктов.Он подчеркнул, что благодаря системе выпускаются инновационные кабели, в том числе для освоения дальних территорий России — Арктики, Дальнего Востока, с минимальными издержками, а также при максимальной производительности. Среди такой продукции — офшорный кабель для энергосбережения на морских платформах. Во всем мире такие кабели производят только четыре предприятия, включая ГК "Москабельмет".Московским промышленникам доступно более 20 инструментов поддержки, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают комфортную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Таким образом, производители могут получить земельный участок по льготной ставке под реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП), а также привлечь льготный инвестиционный кредит при содействии столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, напомнили в ДИПП.С 2016 года предприятиям присваивают статус промкомплекса, открывающий доступ к ряду льгот и налоговых преференций. Для компаний снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный – на 80%. Предприятия инвестируют сэкономленные средства в собственное развитие: обновляют оборудование, возводят новые цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства.С 2020 года в Москве работает бесплатный сервис "Банк технологий", который помогает предприятиям сэкономить время и в короткие сроки подобрать необходимые высокотехнологичные инструменты, инновационные ИТ-решения для цифровизации, а также автоматизации производств. На данный момент в онлайн-реестре представлено более 500 передовых проверенных отечественных разработок, добавили в департаменте.
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москва, анатолий гарбузов, арктика, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Арктика, Россия

Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ
Московский промкомплекс увеличил эффективность производства благодаря ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Столичный производитель представил новую версию системы оптимального планирования с технологией искусственного интеллекта, благодаря которой промышленники сокращают время исполнения заказов, снижают сроки поставок и эффективно используют оборудование, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Современная московская промышленность не только наращивает объемы производства востребованной продукции, но и активно внедряет цифровые технологии. Город поддерживает инновационные проекты компаний и предлагает инструменты для масштабирования успешных практик. Так, отечественная система оптимального планирования включена в онлайн-реестр "Банк технологий", который предлагает промышленникам эффективные варианты для оптимизации и диджитализации производств", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что это позволило московскому производителю кабельной продукции со статусом промышленного комплекса снизить потерю материалов на 26% и нарастить общую эффективность оборудования на 1,2%.
Данная система особенно актуальна для предприятий с обширным ассортиментом продукции, многоэтапными технологичными процессами и широким списком используемых материалов и полуфабрикатов. Разработка эффективно формирует план загрузки производственных мощностей, уменьшает время простоев и сокращает время производства и отгрузки продукции благодаря технологиям искусственного интеллекта. Использовать эту систему могут промышленные предприятия, которые представляют различные отрасли отечественной экономики.
По словам генерального директора ГК "Москабельмет" Павла Морякова, в основе работы обновленной системы лежит ИИ, осуществляющий план загрузки производственных мощностей, оптимизированный сразу по семи критериям. Это позволяет получить "золотой план производства". Расширенный функционал APS INFIMUM 2.0 способствует ускоренному выпуску не просто высокомаржинальных, но даже уникальных продуктов.
Он подчеркнул, что благодаря системе выпускаются инновационные кабели, в том числе для освоения дальних территорий РоссииАрктики, Дальнего Востока, с минимальными издержками, а также при максимальной производительности. Среди такой продукции — офшорный кабель для энергосбережения на морских платформах. Во всем мире такие кабели производят только четыре предприятия, включая ГК "Москабельмет".
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Московским промышленникам доступно более 20 инструментов поддержки, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают комфортную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Таким образом, производители могут получить земельный участок по льготной ставке под реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП), а также привлечь льготный инвестиционный кредит при содействии столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, напомнили в ДИПП.
С 2016 года предприятиям присваивают статус промкомплекса, открывающий доступ к ряду льгот и налоговых преференций. Для компаний снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный – на 80%. Предприятия инвестируют сэкономленные средства в собственное развитие: обновляют оборудование, возводят новые цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства.
С 2020 года в Москве работает бесплатный сервис "Банк технологий", который помогает предприятиям сэкономить время и в короткие сроки подобрать необходимые высокотехнологичные инструменты, инновационные ИТ-решения для цифровизации, а также автоматизации производств. На данный момент в онлайн-реестре представлено более 500 передовых проверенных отечественных разработок, добавили в департаменте.
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