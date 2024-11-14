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Приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства - РИА Новости, 14.11.2024
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11:20 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/primore-1983691414.html
Приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства
Приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства - РИА Новости, 14.11.2024
Приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства
Соучредитель крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армен Бабакохян осужден на 20 лет колонии строгого режима за заказные убийства двух бизнесменов в 2000-х... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:20
2024-11-14T11:20
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Соучредитель крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армен Бабакохян осужден на 20 лет колонии строгого режима за заказные убийства двух бизнесменов в 2000-х годах во Владивостоке, сообщает прокуратура региона. Бабакохян был задержан и арестован в апреле 2022 года по подозрению в том, что он заказал убийство совладельца ночного клуба во Владивостоке в 2001 году. Следователи позже заподозрили его в еще одном аналогичном преступлении – убит был соучредитель одного из местных кинотеатров в 2002 году. "Суд назначил Армену Бабакохяну итоговое наказание в виде лишения свободы на 20 лет со штрафом 1,3 миллиона рублей, с ограничением свободы на 1 год. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в релизе. Следователи ранее сообщали, что соучредителя ночного клуба "Наутилус" киллер устранил с помощью подрыва бомбы, взяв за свои услуги 10 тысяч долларов; соучредителя компании New Wave Cinema во Владивостоке взорвали, киллер получил за это дорогостоящий автомобиль и 15 тысяч долларов. Армен Бабакохян - один из учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". Его брат Эдуард Бабакохян является гендиректором крупной группы медицинских клиник George Group. В феврале суд приговорил его к трем годам колонии, установив, что он был посредником в передаче взяток на 155 тысяч рублей работнику СИЗО за обеспечение Армена средствами связи и алкоголем. В конце октября 2023 года следствие сообщило, что на братьев возбудили новое уголовное дело - о давлении на свидетелей по делу о заказных убийствах.
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства

Прокуратура: приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Соучредитель крупнейшей в Приморье сети стоматологий Армен Бабакохян осужден на 20 лет колонии строгого режима за заказные убийства двух бизнесменов в 2000-х годах во Владивостоке, сообщает прокуратура региона.
Бабакохян был задержан и арестован в апреле 2022 года по подозрению в том, что он заказал убийство совладельца ночного клуба во Владивостоке в 2001 году. Следователи позже заподозрили его в еще одном аналогичном преступлении – убит был соучредитель одного из местных кинотеатров в 2002 году.
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"Суд назначил Армену Бабакохяну итоговое наказание в виде лишения свободы на 20 лет со штрафом 1,3 миллиона рублей, с ограничением свободы на 1 год. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в релизе.
Следователи ранее сообщали, что соучредителя ночного клуба "Наутилус" киллер устранил с помощью подрыва бомбы, взяв за свои услуги 10 тысяч долларов; соучредителя компании New Wave Cinema во Владивостоке взорвали, киллер получил за это дорогостоящий автомобиль и 15 тысяч долларов.
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Его брат Эдуард Бабакохян является гендиректором крупной группы медицинских клиник George Group. В феврале суд приговорил его к трем годам колонии, установив, что он был посредником в передаче взяток на 155 тысяч рублей работнику СИЗО за обеспечение Армена средствами связи и алкоголем. В конце октября 2023 года следствие сообщило, что на братьев возбудили новое уголовное дело - о давлении на свидетелей по делу о заказных убийствах.
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