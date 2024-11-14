https://ria.ru/20241114/prigovor-1983815172.html

В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке

В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке

Тимирязевский суд Москвы на полтора года отправил в колонию москвича, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:24

2024-11-14T18:24

2024-11-14T18:24

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на полтора года отправил в колонию москвича, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Чивилев Виктор Валентинович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. По данным обвинения, Чивилев произвел из газового пистолета не менее двух выстрелов в сторону детской площадки, в результате чего причинены телесные повреждения, физическая боль и нравственные страдания трем потерпевшим, одна из которых - несовершеннолетняя.

https://ria.ru/20241107/politsiya-1982438067.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия