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В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 14.11.2024
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18:24 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/prigovor-1983815172.html
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке
Тимирязевский суд Москвы на полтора года отправил в колонию москвича, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:24
2024-11-14T18:24
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на полтора года отправил в колонию москвича, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Чивилев Виктор Валентинович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. По данным обвинения, Чивилев произвел из газового пистолета не менее двух выстрелов в сторону детской площадки, в результате чего причинены телесные повреждения, физическая боль и нравственные страдания трем потерпевшим, одна из которых - несовершеннолетняя.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу на детской площадке

Суд в Москве приговорил мужчину, стрелявшего на детской площадке, к 1,5 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на полтора года отправил в колонию москвича, который открыл стрельбу из газового пистолета на детской площадке, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Чивилев Виктор Валентинович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
По данным обвинения, Чивилев произвел из газового пистолета не менее двух выстрелов в сторону детской площадки, в результате чего причинены телесные повреждения, физическая боль и нравственные страдания трем потерпевшим, одна из которых - несовершеннолетняя.
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