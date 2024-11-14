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В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности

В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности - РИА Новости, 14.11.2024

В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности

Житель Красноярского края арестован по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:25

2024-11-14T06:25

2024-11-14T11:52

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

красноярск

красноярский край

ленинский район

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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Житель Красноярского края арестован по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои красноярские коллеги задержали обвиняемого в убийстве, совершенном в краевом центре почти 25 лет назад", - сказала она. По ее словам, в ноябре 1999 года в дежурную часть милиции Ленинского района города Красноярска поступило сообщение, что возле одного из подъездов жилого дома по улице Энергетиков лежит мужчина. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где скончался в реанимации. Позже оперативники выяснили, что смерть произошла из-за полученных травм. Было возбуждено уголовное дело, но из-за ложных показаний свидетелей не удалось доказать причастие преступника. Уголовное дело возобновили в 2024 году сотрудники БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, уголовного розыска городской полиции во взаимодействии с следователями. Они выяснили, что свидетели были под давлением и давали ложные показания. Вскоре подозреваемого задержали. "По имеющимся данным, в ноябре 1999 года в подъезде одного из жилых домов фигурант употреблял спиртные напитки с приятелями. У них возник конфликт с другой компанией. Во время драки мужчина ударил молотком своего оппонента, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения", - уточнила Волк. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241111/prigovor-1983182885.html

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красноярск

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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярск, красноярский край, ленинский район, происшествия