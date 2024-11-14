https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности
В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности - РИА Новости, 14.11.2024
В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности
Житель Красноярского края арестован по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:25
2024-11-14T06:25
2024-11-14T11:52
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярск
красноярский край
ленинский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983698490_0:27:1580:916_1920x0_80_0_0_af93823dc04bf68fd5b3104d2ed089b8.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Житель Красноярского края арестован по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои красноярские коллеги задержали обвиняемого в убийстве, совершенном в краевом центре почти 25 лет назад", - сказала она. По ее словам, в ноябре 1999 года в дежурную часть милиции Ленинского района города Красноярска поступило сообщение, что возле одного из подъездов жилого дома по улице Энергетиков лежит мужчина. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где скончался в реанимации. Позже оперативники выяснили, что смерть произошла из-за полученных травм. Было возбуждено уголовное дело, но из-за ложных показаний свидетелей не удалось доказать причастие преступника. Уголовное дело возобновили в 2024 году сотрудники БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, уголовного розыска городской полиции во взаимодействии с следователями. Они выяснили, что свидетели были под давлением и давали ложные показания. Вскоре подозреваемого задержали. "По имеющимся данным, в ноябре 1999 года в подъезде одного из жилых домов фигурант употреблял спиртные напитки с приятелями. У них возник конфликт с другой компанией. Во время драки мужчина ударил молотком своего оппонента, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения", - уточнила Волк. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241111/prigovor-1983182885.html
https://ria.ru/20241107/sk-1982497925.html
красноярск
красноярский край
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983698490_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_4093dc0f34abc7b18ea68e5758f98672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярск, красноярский край, ленинский район, происшествия
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красноярск, Красноярский край, Ленинский район, Происшествия
В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности
Жителя Красноярского края арестовали по подозрению в убийстве 25-летней давности
КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Житель Красноярского края арестован по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои красноярские коллеги задержали обвиняемого в убийстве, совершенном в краевом центре почти 25 лет назад", - сказала она.
По ее словам, в ноябре 1999 года в дежурную часть милиции Ленинского района
города Красноярска поступило сообщение, что возле одного из подъездов жилого дома по улице Энергетиков лежит мужчина. Потерпевший был доставлен в медучреждение, где скончался в реанимации. Позже оперативники выяснили, что смерть произошла из-за полученных травм. Было возбуждено уголовное дело, но из-за ложных показаний свидетелей не удалось доказать причастие преступника.
Уголовное дело возобновили в 2024 году сотрудники БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, уголовного розыска городской полиции во взаимодействии с следователями. Они выяснили, что свидетели были под давлением и давали ложные показания. Вскоре подозреваемого задержали.
"По имеющимся данным, в ноябре 1999 года в подъезде одного из жилых домов фигурант употреблял спиртные напитки с приятелями. У них возник конфликт с другой компанией. Во время драки мужчина ударил молотком своего оппонента, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения", - уточнила Волк.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.