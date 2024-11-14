https://ria.ru/20241114/premiya-1983730371.html
Около 280 учителей математики и физики получат премию в Кировской области
Около 280 учителей математики и физики получат премию в Кировской области - РИА Новости, 14.11.2024
Около 280 учителей математики и физики получат премию в Кировской области
Премию за подготовку учеников к ЕГЭ получат 278 учителей математики и физики в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:33
2024-11-14T13:33
2024-11-14T13:33
кировская область
кировская область
александр соколов
учителя
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Премию за подготовку учеников к ЕГЭ получат 278 учителей математики и физики в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Премии для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовивших учеников к сдаче ЕГЭ по профильной математике и физике, учреждены правительством Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова в 2023 году. "Премии предоставляются ежегодно в размере 5000 рублей за каждого обучающегося, набравшего по результатам сдачи ЕГЭ по профильной математике и физике количество баллов выше среднего по региону. В 2024 году по итогам проведения ЕГЭ таких обучающихся 1485. В этом году премию получат 278 учителей общеобразовательных организаций, которые подготовили этих ребят к ЕГЭ", — говорится в сообщении. Глава региона подчеркивает, что сейчас не хватает специалистов технических специальностей, и привлечение школьников к сдаче этих предметов может стать дополнительным стимулом к выбору таких профессий, как инженер, строитель и других. Всего для выплат премий в текущем году из областного бюджета будут направлены средства в размере 7,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241029/remont-1980746439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов, учителя
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов, учителя
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Премию за подготовку учеников к ЕГЭ получат 278 учителей математики и физики в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Премии для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовивших учеников к сдаче ЕГЭ по профильной математике и физике, учреждены правительством Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова
в 2023 году.
"Премии предоставляются ежегодно в размере 5000 рублей за каждого обучающегося, набравшего по результатам сдачи ЕГЭ по профильной математике и физике количество баллов выше среднего по региону. В 2024 году по итогам проведения ЕГЭ таких обучающихся 1485. В этом году премию получат 278 учителей общеобразовательных организаций, которые подготовили этих ребят к ЕГЭ", — говорится в сообщении.
Глава региона подчеркивает, что сейчас не хватает специалистов технических специальностей, и привлечение школьников к сдаче этих предметов может стать дополнительным стимулом к выбору таких профессий, как инженер, строитель и других.
Всего для выплат премий в текущем году из областного бюджета будут направлены средства в размере 7,4 миллиона рублей.