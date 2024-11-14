https://ria.ru/20241114/premiya-1983730371.html

Около 280 учителей математики и физики получат премию в Кировской области

Около 280 учителей математики и физики получат премию в Кировской области - РИА Новости, 14.11.2024

Около 280 учителей математики и физики получат премию в Кировской области

Премию за подготовку учеников к ЕГЭ получат 278 учителей математики и физики в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:33

2024-11-14T13:33

2024-11-14T13:33

кировская область

кировская область

александр соколов

учителя

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Премию за подготовку учеников к ЕГЭ получат 278 учителей математики и физики в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Премии для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовивших учеников к сдаче ЕГЭ по профильной математике и физике, учреждены правительством Кировской области по инициативе губернатора Александра Соколова в 2023 году. "Премии предоставляются ежегодно в размере 5000 рублей за каждого обучающегося, набравшего по результатам сдачи ЕГЭ по профильной математике и физике количество баллов выше среднего по региону. В 2024 году по итогам проведения ЕГЭ таких обучающихся 1485. В этом году премию получат 278 учителей общеобразовательных организаций, которые подготовили этих ребят к ЕГЭ", — говорится в сообщении. Глава региона подчеркивает, что сейчас не хватает специалистов технических специальностей, и привлечение школьников к сдаче этих предметов может стать дополнительным стимулом к выбору таких профессий, как инженер, строитель и других. Всего для выплат премий в текущем году из областного бюджета будут направлены средства в размере 7,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241029/remont-1980746439.html

кировская область

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Артем Смирнов

кировская область, александр соколов, учителя