https://ria.ru/20241114/pozhar-1983851062.html

В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира

В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в Москве на Ленинском проспекте, где горит квартира на 13-м этаже, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:13

2024-11-14T22:13

2024-11-14T22:26

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в Москве на Ленинском проспекте, где горит квартира на 13-м этаже, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России тушат пожар на западе Москвы. На Ленинском проспекте горит квартира на 13 этаже. На месте работают огнеборцы МЧС России. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Позже ведомство сообщило, что на пожаре спасли шесть человек, в том числе ребенка.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)