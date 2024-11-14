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В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира - РИА Новости, 14.11.2024
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22:13 14.11.2024 (обновлено: 22:26 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/pozhar-1983851062.html
В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира
В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в Москве на Ленинском проспекте, где горит квартира на 13-м этаже, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:13
2024-11-14T22:26
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в Москве на Ленинском проспекте, где горит квартира на 13-м этаже, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России тушат пожар на западе Москвы. На Ленинском проспекте горит квартира на 13 этаже. На месте работают огнеборцы МЧС России. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Позже ведомство сообщило, что на пожаре спасли шесть человек, в том числе ребенка.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира

В Москве на Ленинском проспекте загорелась квартира на 13-м этаже

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в Москве на Ленинском проспекте, где горит квартира на 13-м этаже, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России тушат пожар на западе Москвы. На Ленинском проспекте горит квартира на 13 этаже. На месте работают огнеборцы МЧС России. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Позже ведомство сообщило, что на пожаре спасли шесть человек, в том числе ребенка.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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