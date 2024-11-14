https://ria.ru/20241114/pozhar-1983778410.html

В Челябинской области возник пожар на птицефабрике

В Челябинской области возник пожар на птицефабрике - РИА Новости, 14.11.2024

В Челябинской области возник пожар на птицефабрике

Пожар произошел на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров, никто не... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:45

2024-11-14T16:45

2024-11-14T16:45

челябинская область

россия

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри здания птичника (находится на консервации). Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Проводятся проливка и разбор конструкций, по предварительной информации, пострадавших нет, уточняется в сообщении. К ликвидации пожара привлечено порядка 80 человек и 25 единиц техники. По данным пресс-центра, пожар произошел на птицефабрике "Равис - птицефабрика Сосновская".

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челябинская область, россия, происшествия