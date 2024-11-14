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В Челябинской области возник пожар на птицефабрике - РИА Новости, 14.11.2024
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16:45 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/pozhar-1983778410.html
В Челябинской области возник пожар на птицефабрике
В Челябинской области возник пожар на птицефабрике - РИА Новости, 14.11.2024
В Челябинской области возник пожар на птицефабрике
Пожар произошел на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров, никто не... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:45
2024-11-14T16:45
челябинская область
россия
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри здания птичника (находится на консервации). Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Проводятся проливка и разбор конструкций, по предварительной информации, пострадавших нет, уточняется в сообщении. К ликвидации пожара привлечено порядка 80 человек и 25 единиц техники. По данным пресс-центра, пожар произошел на птицефабрике "Равис - птицефабрика Сосновская".
https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html
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челябинская область, россия, происшествия
Челябинская область, Россия, Происшествия
В Челябинской области возник пожар на птицефабрике

МЧС РФ: в Челябинской области возник пожар на птицефабрике

© Фото : Главное управление МЧС России по Челябинской области/ВКонтактеЛиквидация пожара на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области
Ликвидация пожара на ООО Равис – птицефабрика Сосновская в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Челябинской области/ВКонтакте
Ликвидация пожара на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" в Челябинской области, открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри здания птичника (находится на консервации). Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Проводятся проливка и разбор конструкций, по предварительной информации, пострадавших нет, уточняется в сообщении. К ликвидации пожара привлечено порядка 80 человек и 25 единиц техники.
По данным пресс-центра, пожар произошел на птицефабрике "Равис - птицефабрика Сосновская".
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