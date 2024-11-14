https://ria.ru/20241114/pozhar--1983841530.html

На Маросейке полностью потушили пожар в доме

На Маросейке полностью потушили пожар в доме - РИА Новости, 14.11.2024

На Маросейке полностью потушили пожар в доме

Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:37

2024-11-14T20:37

2024-11-14T20:42

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Днем в четверг представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка. В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники. Позже столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал, что из-за пожара движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе. Вечером в четверг МЧС РФ сообщило о локализации пожара на 90 квадратных метрах."Пожар в Москве полностью потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241114/pozhar-1983778410.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)