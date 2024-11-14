https://ria.ru/20241114/pozhar--1983841530.html
На Маросейке полностью потушили пожар в доме
На Маросейке полностью потушили пожар в доме - РИА Новости, 14.11.2024
На Маросейке полностью потушили пожар в доме
Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:37
2024-11-14T20:37
2024-11-14T20:42
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983798716_0:477:2731:2013_1920x0_80_0_0_8980f080d501fbf141758e308a5b7e5c.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Днем в четверг представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка. В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники. Позже столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал, что из-за пожара движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе. Вечером в четверг МЧС РФ сообщило о локализации пожара на 90 квадратных метрах."Пожар в Москве полностью потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241114/pozhar-1983778410.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983798716_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_931d94494d3da01aad8a7607fcbea5fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Маросейке полностью потушили пожар в доме
МЧС РФ: на Маросейке полностью потушили пожар в доме, пострадавших нет