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На Маросейке полностью потушили пожар в доме - РИА Новости, 14.11.2024
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20:37 14.11.2024 (обновлено: 20:42 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/pozhar--1983841530.html
На Маросейке полностью потушили пожар в доме
На Маросейке полностью потушили пожар в доме - РИА Новости, 14.11.2024
На Маросейке полностью потушили пожар в доме
Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:37
2024-11-14T20:42
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Днем в четверг представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка. В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники. Позже столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал, что из-за пожара движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе. Вечером в четверг МЧС РФ сообщило о локализации пожара на 90 квадратных метрах."Пожар в Москве полностью потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Маросейке полностью потушили пожар в доме

МЧС РФ: на Маросейке полностью потушили пожар в доме, пострадавших нет

© АГН "Москва"Ликвидация пожара в жилом доме на улице Маросейка в Москве
Ликвидация пожара в жилом доме на улице Маросейка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© АГН "Москва"
Ликвидация пожара в жилом доме на улице Маросейка в Москве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Днем в четверг представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка. В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники. Позже столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал, что из-за пожара движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе. Вечером в четверг МЧС РФ сообщило о локализации пожара на 90 квадратных метрах.
"Пожар в Москве полностью потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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