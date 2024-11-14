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В Москве локализовали пожар в доме на Маросейке
В Москве локализовали пожар в доме на Маросейке - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве локализовали пожар в доме на Маросейке
Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы локализован на 90 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:05
2024-11-14T20:05
2024-11-14T20:48
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы локализован на 90 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка. В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники. Позже столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал, что из-за пожара движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе."Пожар в Москве локализован на 90 квадратах", - говорится в сообщении МЧС.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве локализовали пожар в доме на Маросейке
МЧС РФ: пожар в доме на Маросейке в Москве локализован на 90 квадратных метрах