Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html
При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс
При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс - РИА Новости, 14.11.2024
При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс
Административное здание, кафе и торговый центр получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:30
2024-11-14T19:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983830067_306:0:1003:392_1920x0_80_0_0_5dc2e44b88958e539d74fe515d2927b7.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Административное здание, кафе и торговый центр получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по 4 адресам: ТЦ "Веста" по пр. Ленина; кафе "Пассаж" по пр. Ленина; административное здание ГУП ДНР "РЭК" ТЕ "ЦЭС"; физкультурно-оздоровительный комплекс по пр. Ленина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее в четверг представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 12.15 и в 17.00 выпустили по центру Горловки шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела центра города 14 человек получили ранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983830067_260:0:1048:591_1920x0_80_0_0_cbb0e6ed56227b9baa89350e44b5bfa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс

СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс

© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ физкультурно-оздоровительного комплекса в центре Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ физкультурно-оздоровительного комплекса в центре Горловки - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ физкультурно-оздоровительного комплекса в центре Горловки
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Административное здание, кафе и торговый центр получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы повреждения по 4 адресам: ТЦ "Веста" по пр. Ленина; кафе "Пассаж" по пр. Ленина; административное здание ГУП ДНР "РЭК" ТЕ "ЦЭС"; физкультурно-оздоровительный комплекс по пр. Ленина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее в четверг представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 12.15 и в 17.00 выпустили по центру Горловки шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела центра города 14 человек получили ранения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала