https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html

При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс

При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс - РИА Новости, 14.11.2024

При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс

Административное здание, кафе и торговый центр получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:30

2024-11-14T19:30

2024-11-14T19:30

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983830067_306:0:1003:392_1920x0_80_0_0_5dc2e44b88958e539d74fe515d2927b7.jpg

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Административное здание, кафе и торговый центр получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по 4 адресам: ТЦ "Веста" по пр. Ленина; кафе "Пассаж" по пр. Ленина; административное здание ГУП ДНР "РЭК" ТЕ "ЦЭС"; физкультурно-оздоровительный комплекс по пр. Ленина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее в четверг представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 12.15 и в 17.00 выпустили по центру Горловки шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела центра города 14 человек получили ранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия