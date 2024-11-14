При обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс
СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Горловки получил повреждения оздоровительный комплекс
© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ физкультурно-оздоровительного комплекса в центре Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ физкультурно-оздоровительного комплекса в центре Горловки
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Административное здание, кафе и торговый центр получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы повреждения по 4 адресам: ТЦ "Веста" по пр. Ленина; кафе "Пассаж" по пр. Ленина; административное здание ГУП ДНР "РЭК" ТЕ "ЦЭС"; физкультурно-оздоровительный комплекс по пр. Ленина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Ранее в четверг представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 12.15 и в 17.00 выпустили по центру Горловки шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела центра города 14 человек получили ранения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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