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Кировский губернатор презентовал потенциал региона на международном форуме - РИА Новости, 14.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
14:12 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/potentsial-1983739628.html
Кировский губернатор презентовал потенциал региона на международном форуме
Кировский губернатор презентовал потенциал региона на международном форуме - РИА Новости, 14.11.2024
Кировский губернатор презентовал потенциал региона на международном форуме
Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал потенциал региона на международном форуме в Казани, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:12
2024-11-14T14:12
кировская область
россия
китай
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал потенциал региона на международном форуме в Казани, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава региона провел экскурсию по стенду региона для участников второго Международного форума "Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество". "В этом году Кировская область представляет свой стенд на международном форуме "Ростки". Здесь для инвесторов мы отразили промышленный потенциал региона. Мы в этом году привезли сюда большую делегацию наших промышленников, предпринимателей, которые производят различные товары, в том числе экспортные", — цитирует пресс-служба слова Соколова. В основе концепции стенда — деревянное домостроение, так как Кировская область — один из лидеров страны по лесозаготовке и деревопереработке. Гостей на стенде встречает инсталляция "Кировская область", выполненная из лесного мха и дополненная разработанным кировскими парфюмерами ароматом Кировской области (запах леса). Также гостям предлагают саженцы ели. В переговорной зоне расположена мебель от кировского производителя. На стенде представлена продукция предприятий разных отраслей промышленности: лесной, легкой, пищевой, сельскохозяйственной, а также народные художественные промыслы, натуральная и органическая косметика. "Лес и продукция из леса — один из самых главных продуктов нашего экспорта. Основные объемы сейчас идут в Китайскую Народную Республику. Многие продукты питания, производимые в Кировской области, осваивают рынок КНР, например, наше сухое молоко, так как Кировская область входит в пятерку регионов России по производству молока. Очень развит экспорт продукции нашей химической промышленности, удобрений, бытовой химии, косметики. Мы заинтересованы и в дальнейшем расширении сотрудничества с КНР и готовы расширять поставки нашей продукции", - заключил губернатор Кировской области.
https://ria.ru/20240920/kirov-1973927958.html
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россия, китай, александр соколов
Кировская область, Россия, Китай, Александр Соколов

Кировский губернатор презентовал потенциал региона на международном форуме

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов презентовал потенциал региона на международном форуме в Казани, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона провел экскурсию по стенду региона для участников второго Международного форума "Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество".
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"В этом году Кировская область представляет свой стенд на международном форуме "Ростки". Здесь для инвесторов мы отразили промышленный потенциал региона. Мы в этом году привезли сюда большую делегацию наших промышленников, предпринимателей, которые производят различные товары, в том числе экспортные", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
В основе концепции стенда — деревянное домостроение, так как Кировская область — один из лидеров страны по лесозаготовке и деревопереработке. Гостей на стенде встречает инсталляция "Кировская область", выполненная из лесного мха и дополненная разработанным кировскими парфюмерами ароматом Кировской области (запах леса). Также гостям предлагают саженцы ели. В переговорной зоне расположена мебель от кировского производителя.
На стенде представлена продукция предприятий разных отраслей промышленности: лесной, легкой, пищевой, сельскохозяйственной, а также народные художественные промыслы, натуральная и органическая косметика.
"Лес и продукция из леса — один из самых главных продуктов нашего экспорта. Основные объемы сейчас идут в Китайскую Народную Республику. Многие продукты питания, производимые в Кировской области, осваивают рынок КНР, например, наше сухое молоко, так как Кировская область входит в пятерку регионов России по производству молока. Очень развит экспорт продукции нашей химической промышленности, удобрений, бытовой химии, косметики. Мы заинтересованы и в дальнейшем расширении сотрудничества с КНР и готовы расширять поставки нашей продукции", - заключил губернатор Кировской области.
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Кировская областьРоссияКитайАлександр Соколов
 
 
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