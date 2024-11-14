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Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии
Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии - РИА Новости, 14.11.2024
Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии
Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:38
2024-11-14T17:38
2024-11-14T17:38
надежные люди
донецкая народная республика
луганская народная республика
олег николаев (политик)
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. "Сегодня для наших бойцов в зону СВО общественники республики отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Собирали груз с учетом заявок наших парней. В него вошли комплекты первой необходимости, медикаменты, запасные части для автомобиля, сладкие подарки и продукты питания", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что к отправке подготовили седьмую по счету машину скорой помощи, которая направляется на приграничную зону двух регионов ЛНР и ДНР. "Скорая" будет использоваться для эвакуации и оказания неотложной помощи пострадавшим. "Значительный вклад в формирование гуманитарного груза внесли члены Общественной палаты республики, участники Духовного управления мусульман Чувашии, члены Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашии, индивидуальные предприниматели и простые граждане", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20241114/pomosch-1983769939.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, олег николаев (политик), сво
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Олег Николаев (политик), СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня для наших бойцов в зону СВО общественники республики отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Собирали груз с учетом заявок наших парней. В него вошли комплекты первой необходимости, медикаменты, запасные части для автомобиля, сладкие подарки и продукты питания", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что к отправке подготовили седьмую по счету машину скорой помощи, которая направляется на приграничную зону двух регионов ЛНР
и ДНР
. "Скорая" будет использоваться для эвакуации и оказания неотложной помощи пострадавшим.
"Значительный вклад в формирование гуманитарного груза внесли члены Общественной палаты республики, участники Духовного управления мусульман Чувашии, члены Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашии, индивидуальные предприниматели и простые граждане", - отметил глава республики.