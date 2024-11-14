https://ria.ru/20241114/pomosch-1983781393.html

Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии

Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии - РИА Новости, 14.11.2024

Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:38

2024-11-14T17:38

2024-11-14T17:38

надежные люди

донецкая народная республика

луганская народная республика

олег николаев (политик)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783107_4:0:1919:1077_1920x0_80_0_0_48f0fe56f47cfb2b3da3cc05ae80ae07.png

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. "Сегодня для наших бойцов в зону СВО общественники республики отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Собирали груз с учетом заявок наших парней. В него вошли комплекты первой необходимости, медикаменты, запасные части для автомобиля, сладкие подарки и продукты питания", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что к отправке подготовили седьмую по счету машину скорой помощи, которая направляется на приграничную зону двух регионов ЛНР и ДНР. "Скорая" будет использоваться для эвакуации и оказания неотложной помощи пострадавшим. "Значительный вклад в формирование гуманитарного груза внесли члены Общественной палаты республики, участники Духовного управления мусульман Чувашии, члены Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашии, индивидуальные предприниматели и простые граждане", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20241114/pomosch-1983769939.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, луганская народная республика, олег николаев (политик), сво