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Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии - РИА Новости, 14.11.2024
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Надежные люди
 
17:38 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/pomosch-1983781393.html
Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии
Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии - РИА Новости, 14.11.2024
Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии
Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:38
2024-11-14T17:38
надежные люди
донецкая народная республика
луганская народная республика
олег николаев (политик)
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев. "Сегодня для наших бойцов в зону СВО общественники республики отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Собирали груз с учетом заявок наших парней. В него вошли комплекты первой необходимости, медикаменты, запасные части для автомобиля, сладкие подарки и продукты питания", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что к отправке подготовили седьмую по счету машину скорой помощи, которая направляется на приграничную зону двух регионов ЛНР и ДНР. "Скорая" будет использоваться для эвакуации и оказания неотложной помощи пострадавшим. "Значительный вклад в формирование гуманитарного груза внесли члены Общественной палаты республики, участники Духовного управления мусульман Чувашии, члены Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашии, индивидуальные предприниматели и простые граждане", - отметил глава республики.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, олег николаев (политик), сво
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Олег Николаев (политик), СВО

Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии

© Фото : Олег Николаев/TelegramСбор гуманитарной помощи для участников СВО
Сбор гуманитарной помощи для участников СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Олег Николаев/Telegram
Сбор гуманитарной помощи для участников СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня для наших бойцов в зону СВО общественники республики отправили очередной конвой с гуманитарной помощью. Собирали груз с учетом заявок наших парней. В него вошли комплекты первой необходимости, медикаменты, запасные части для автомобиля, сладкие подарки и продукты питания", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что к отправке подготовили седьмую по счету машину скорой помощи, которая направляется на приграничную зону двух регионов ЛНР и ДНР. "Скорая" будет использоваться для эвакуации и оказания неотложной помощи пострадавшим.
"Значительный вклад в формирование гуманитарного груза внесли члены Общественной палаты республики, участники Духовного управления мусульман Чувашии, члены Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашии, индивидуальные предприниматели и простые граждане", - отметил глава республики.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОлег Николаев (политик)СВО
 
 
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