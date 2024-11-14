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Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО

Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 14.11.2024

Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО

Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и "Газель" для отправки в зону проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:12

2024-11-14T16:12

2024-11-14T16:12

надежные люди

общероссийский народный фронт

воздушно-десантные войска россии

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и "Газель" для отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщило региональное ОНФ. "Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и пассажирскую "Газель" для нужд бойцов. Предприниматели отремонтировали и заправили машины", - говорится в сообщении. Уточняется, что автомобили вместе с детским рисунком были переданы десантникам Псковской дивизии ВДВ, где служат и новгородцы. Скоро груз будет доставлен в зону проведения СВО.

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общероссийский народный фронт, воздушно-десантные войска россии, новгородская область