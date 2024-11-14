Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской областиГАЗель, переданная новгородцами в зону проведения СВО
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской области
ГАЗель, переданная новгородцами в зону проведения СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и "Газель" для отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщило региональное ОНФ.
"Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и пассажирскую "Газель" для нужд бойцов. Предприниматели отремонтировали и заправили машины", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской областиАвтовышка, переданная новгородцами в зону проведения СВО
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской области
Автовышка, переданная новгородцами в зону проведения СВО
Уточняется, что автомобили вместе с детским рисунком были переданы десантникам Псковской дивизии ВДВ, где служат и новгородцы. Скоро груз будет доставлен в зону проведения СВО.