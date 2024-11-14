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Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 14.11.2024
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Надежные люди
 
16:12 14.11.2024
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Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО
Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО - РИА Новости, 14.11.2024
Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО
Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и "Газель" для отправки в зону проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:12
2024-11-14T16:12
надежные люди
общероссийский народный фронт
воздушно-десантные войска россии
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и "Газель" для отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщило региональное ОНФ. "Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и пассажирскую "Газель" для нужд бойцов. Предприниматели отремонтировали и заправили машины", - говорится в сообщении. Уточняется, что автомобили вместе с детским рисунком были переданы десантникам Псковской дивизии ВДВ, где служат и новгородцы. Скоро груз будет доставлен в зону проведения СВО.
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общероссийский народный фронт, воздушно-десантные войска россии, новгородская область
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Воздушно-десантные войска России, Новгородская область

Автовышку и "Газель" передали новгородцы в зону СВО

© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской областиГАЗель, переданная новгородцами в зону проведения СВО
ГАЗель, переданная новгородцами в зону проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской области
ГАЗель, переданная новгородцами в зону проведения СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и "Газель" для отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщило региональное ОНФ.
"Федеральная служба охраны по Новгородской области передала Народному фронту автовышку и пассажирскую "Газель" для нужд бойцов. Предприниматели отремонтировали и заправили машины", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской областиАвтовышка, переданная новгородцами в зону проведения СВО
Автовышка, переданная новгородцами в зону проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото предоставлено Народным фронтом Новгородской области
Автовышка, переданная новгородцами в зону проведения СВО
Уточняется, что автомобили вместе с детским рисунком были переданы десантникам Псковской дивизии ВДВ, где служат и новгородцы. Скоро груз будет доставлен в зону проведения СВО.
 
Надежные людиОбщероссийский народный фронтВоздушно-десантные войска РоссииНовгородская область
 
 
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