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Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана" - РИА Новости, 14.11.2024
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15:27 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана"
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана" - РИА Новости, 14.11.2024
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана"
Украина может предложить избранному президенту США Дональду Трампу совместную разработку недр и частичную замену американского военного контингента в Европе,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:27
2024-11-14T15:27
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина может предложить избранному президенту США Дональду Трампу совместную разработку недр и частичную замену американского военного контингента в Европе, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica."У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе", — сообщил Подоляк.Он также заявил о "высокой военной подготовке" на Украине и выразил готовность "предложить Трампу частичную замену американского контингента в различных регионах, прежде всего в Европе".От США Украина ждет усиления давления на Россию, в том числе в плане новых экономических санкций, сообщил Подоляк.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, победившего на выборах американского политика заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html
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украина, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, дональд трамп, нато, сша, в мире
Украина, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, США, В мире
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана"

Подоляк: Киев предложил США совместную разработку недр и замену контингента в ЕС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина может предложить избранному президенту США Дональду Трампу совместную разработку недр и частичную замену американского военного контингента в Европе, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.
"У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе", — сообщил Подоляк.
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Он также заявил о "высокой военной подготовке" на Украине и выразил готовность "предложить Трампу частичную замену американского контингента в различных регионах, прежде всего в Европе".
От США Украина ждет усиления давления на Россию, в том числе в плане новых экономических санкций, сообщил Подоляк.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, победившего на выборах американского политика заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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30 августа, 12:16
 
УкраинаРоссияМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОСШАВ мире
 
 
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