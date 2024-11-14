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Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:35 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983818038.html
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:35
2024-11-14T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Предпенсионерами считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии. В регионе представители данной категории могут оформить ряд региональных мер социальной поддержки. "В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающих меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья", — сказала вице-губернатор Подмосковья Болатаева Людмила, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что жители предпенсионного возраста могут также оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье

© Фото : Людмила Болатаева/TelegramВице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Людмила Болатаева/Telegram
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Предпенсионерами считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии. В регионе представители данной категории могут оформить ряд региональных мер социальной поддержки.
"В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающих меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья", — сказала вице-губернатор Подмосковья Болатаева Людмила, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что жители предпенсионного возраста могут также оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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