https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983818038.html

Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье

Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024

Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье

Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:35

2024-11-14T18:35

2024-11-14T18:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Предпенсионерами считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии. В регионе представители данной категории могут оформить ряд региональных мер социальной поддержки. "В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающих меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья", — сказала вице-губернатор Подмосковья Болатаева Людмила, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что жители предпенсионного возраста могут также оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон.

https://ria.ru/20241114/podolsk-1983816072.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева