https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983818038.html
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами поддержки в Подмосковье
Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:35
2024-11-14T18:35
2024-11-14T18:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Предпенсионерами считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии. В регионе представители данной категории могут оформить ряд региональных мер социальной поддержки. "В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающих меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья", — сказала вице-губернатор Подмосковья Болатаева Людмила, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что жители предпенсионного возраста могут также оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 210 тысяч предпенсионеров охвачено мерами соцподдержки в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Предпенсионерами считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии. В регионе представители данной категории могут оформить ряд региональных мер социальной поддержки.
"В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающих меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья", — сказала вице-губернатор Подмосковья Болатаева Людмила, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что жители предпенсионного возраста могут также оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон.