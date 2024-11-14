https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983765229.html

Более 210 тысяч звонков приняли в кол-центре "Стань мамой в Подмосковье"

Более 210 тысяч звонков приняли в кол-центре "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 14.11.2024

Более 210 тысяч звонков приняли в кол-центре "Стань мамой в Подмосковье"

Более 210 тысяч звонков обработали и приняли операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:00

2024-11-14T16:00

2024-11-14T16:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 210 тысяч звонков обработали и приняли операторы колл-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Его операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений региона, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. "С начала года операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали более 210 тысяч звонков, что на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что почти 18 тысяч звонков поступили из других регионов", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".

https://ria.ru/20241114/oms--1983756924.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)