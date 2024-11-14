https://ria.ru/20241114/pobeda-1983795246.html

"Победа" не считает Санду законно избранным президентом

"Победа" не считает Санду законно избранным президентом - РИА Новости, 14.11.2024

"Победа" не считает Санду законно избранным президентом

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" не может считать главу республики Майю Санду законно избранным президентом, заявила в четверг исполнительный секретарь... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:23

2024-11-14T17:23

2024-11-14T17:23

в мире

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кишинев

гагаузия

майя санду

марина таубер

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" не может считать главу республики Майю Санду законно избранным президентом, заявила в четверг исполнительный секретарь политформирования Марина Таубер. В четверг Таубер прибыла в районный суд Кишинева, где должно было состояться очередное заседание по её уголовному делу. Власти обвиняют политика в незаконном финансировании партии "Шор" (позже признанной антиконституционной) и вмешательстве в осуществление правосудия. Второе обвинение связано с её участием в митинге в апреле 2023 года в поддержку лидера запрещённой партии "Шор" Илана Шора, дело которого тогда рассматривалось в суде. "Как видите, и после выборов в стране ничего не изменилось. Продолжается преследование оппозиции и давление на активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией президента Майи Санду. Отмечу, что мы, политблок "Победа", вместе с Иланом Шором чётко заявляем, что не признаём эти выборы. На сегодняшний день Санду избрана незаконно, она получила меньше голосов в стране. Она может быть президентом диаспоры, но никак не президентом на территории Республики Молдавия", — сказала Таубер журналистам на выходе из суда. Депутат отметила, что основное дело о якобы незаконном финансировании партии застопорилось, а главным оказалось дело о вмешательстве в правосудие. "Меня обвиняют во вмешательстве в юстицию. У стороны защиты другое мнение. Свидетелей нет — не могу сказать, их вообще больше нет или они не могут прийти. Первое дело застопорилось. Такая же ситуация, похоже, и со вторым. Это не правосудие, это инструмент давления на оппозицию. Оба дела носят политический характер. Следующее заседание назначено на 18 ноября", — сказала Таубер. В Молдавии 3 ноября прошёл второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, поддерживаемая партией "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. При этом после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре лидировал Стояногло с 51,19%, Санду набрала 48,81%.

https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html

https://ria.ru/20240812/tauber-1965755839.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, марина таубер, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024