https://ria.ru/20241114/peskov-1983735006.html

Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков

Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024

Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об особом порядке получения выплат иноагентами, отметив, что законопроект еще... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:53

2024-11-14T13:53

2024-11-14T13:53

россия

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об особом порядке получения выплат иноагентами, отметив, что законопроект еще будет обсуждаться, проходить экспертизы и поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг. По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет. "Он только поступает, соответственно, потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы, правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле данный законопроект.

https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

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Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф