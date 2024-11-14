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Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
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13:53 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/peskov-1983735006.html
Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков
Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об особом порядке получения выплат иноагентами, отметив, что законопроект еще... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:53
2024-11-14T13:53
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об особом порядке получения выплат иноагентами, отметив, что законопроект еще будет обсуждаться, проходить экспертизы и поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг. По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет. "Он только поступает, соответственно, потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы, правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле данный законопроект.
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россия, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Законопроект о выплатах иноагентами будут обсуждать, заявил Песков

Песков: о позиции по законопроекту о выплатах иноагентами говорить рано

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об особом порядке получения выплат иноагентами, отметив, что законопроект еще будет обсуждаться, проходить экспертизы и поэтому пока преждевременно говорить о позиции Кремля.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг. По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.
"Он только поступает, соответственно, потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы, правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле данный законопроект.
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РоссияДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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